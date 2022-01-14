Trabzon'dan Van'a "gönül köprüsü" - Haberler
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Trabzon'dan Van'a "gönül köprüsü"

Trabzon'dan Van'a
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan hayırsever iş insanlarıyla Çaykara Sevgi Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin gönderdiği kırtasiye malzemeleri Van'ın Gürpınar ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan hayırsever iş insanlarıyla Çaykara Sevgi Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin gönderdiği kırtasiye malzemeleri Van'ın Gürpınar ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Bozyiğit Ortaokulundaki dağıtım törenine katılan Kaymakam Fatih Kayabaşı, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kayabaşı, Trabzon'un Çaykara ilçesinden Gürpınar'a eğitime katkı amacıyla çeşitli hediyelerin gönderildiğini söyledi.

Bu hediyeleri öğrencilere dağıttıklarını belirten Kayabaşı "İlçemizde birçok faaliyet ve destek yapılıyor. Çaykara Sevgi Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz de yardıma muhtaç öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulundu. Yardımlarından dolayı Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernek Başkanı Ali Zeyrek ve hayırsever iş insanlarına teşekkür ederim." dedi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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