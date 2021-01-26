Trabzon'dan Gürcistan'a geçen yıl yapılan ihracat yüzde 16 arttı

Trabzon'dan 2020'de Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 16 artarak 26 milyon 979 bin 765 dolara ulaştı.

Trabzon'dan 2020'de Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 16 artarak 26 milyon 979 bin 765 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten Gürcistan'a önceki yıl 58 bin 841 tonluk ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 23 milyon 283 bin 353 dolar gelir elde edildiğini belirten Kalyoncu, geçen yıl ise 98 bin 747 tonluk ihracat karşılığında 26 milyon 979 bin 765 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon'dan Gürcistan'a yapılan ihracatın, 2019 ile kıyaslandığında, miktar bazında yüzde 68, değer bazında yüzde 16 arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İlimizden Gürcistan'a 2020'de kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu dönemde Gürcistan'a 5 milyon 839 bin 539 dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Söz konusu sektör ihracatında da önceki yıla oranla miktarda yüzde 46, değerde de yüzde 13'lük artış yaşandı."

"Gürcistan'a geçen yıl 24 sektörden dış satım yapıldı"

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatını çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile makine ve aksamları ihracatının takip ettiğini işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İlimizden Gürcistan'a 3 milyon 141 bin 321 dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile 3 milyon 139 bin 637 dolarlık da makine ve aksamları ihracatı yapıldı. Her iki sektörden de yapılan ihracatta artış yaşandı. Bu kapsamda yapılan kıyaslamaya göre cam seramik ve toprak ürünleri ile makine ve aksamları ihracatında önceki yıla oranla değerde yüzde 112, makine ve aksamları ihracatında ise değerde yüzde 13'lük artış yaşandı."

Kalyoncu, Trabzon'dan Gürcistan'a geçen yıl 24 sektörden dış satım yapıldığını belirterek "İlimizden Gürcistan'a yapılan ihracatta geçen yılı güzel rakamlarla tamamladık. İnanıyoruz ki 2021 yılında söz konusu ihracat potansiyelimiz ve ürün çeşitliliğimiz daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum