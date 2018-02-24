Trabzon'da Üretilen Tüfek İçin 6 Ülke Devreye Girdi 1

Trabzon'da üretilen tüfek için 6 ülke devreye girdi

TRABZON Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) tarafından, 5,56 ve 7,62 milimetre kalibrelik, dakikada 837 mermi atabilme özelliğine sahip tamamı yerli piyade tüfeği üretildi. Prototipleri performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçen tüfeğin seri üretimine geçilecek. 'Zigana' adlı tüfek için 6 ülke ile ön görüşmelere başlandı.

Kentte, 25 yıldır 'Güçlü Türkiye'nin sağlam kuruluşu' sloganıyla silah imalatı yapan TİSAŞ, 0.5, 14.5 ve 16 inç namlu boyuna sahip ve dakikada 62x51 milimetrelik 837 mermi atabilen tamamı yerli piyade tüfeği üretti. 'Zigana' adı verilen tüfek, 5,56 ve 7,62 milimetre kalibre olmak üzere iki farklı kalibrede ürettiildi. 3 kilo 300 gram ağırlığındaki 400-600 metre menzilli, 30 mermi kapasiteli şarjörü bulunan tüfek, NATO standartlarında geliştirildi. 'ZPT 556 ve ZPT 762' kodlu piyade tüfeği 'Zigana'nın prototipi, performans ve mukavemet atış testlerini başarıyla tamamladı. Tamamı yerli olan ve yıllık 25 bin adet üretim hedefi konan piyade tüfeği için seri üretime geçilmesi hedefleiyor. Zigana piyade tüfeği için 6 ülke ile ön görüşme başlatıldı.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, ürettikleri Zigana Milli Piyade Tüfeği'nde bu yıl içerisinde seri üretime geçeceklerini söyledi. Alemdaroğlu, Mevcut fabrikamıza ek olarak 4 bin metrekare kapalı alan ilave edeceğiz. Bununla ilgili makine siparişlerimizi yaptık. Bu yıl itibariyle kapasitemizin çok çok üstüne çıkacağız. Kurulduğumuz günden beri Türk Savunma Sanayisi'ne yönelik geliştirdiğimiz birçok proje vardı. Buna bir yenisini daha ekleyeceğiz. Zigana Piyade Tüfeği'nin prototiplerini ürettik ve hazır durumda. Tüfeğimiz, yüzde yüz yerli ve milli bir silah. Bu yıl içersinde de seri üretime geçeceğizö dedi.

'YILLIK 25 BİN ÜRETİMİMİZ OLACAK'

Zigana piyade tüfeğine ilişkin 6 ülke ile ön görüşme yaptıklarını da aktaran Alemdaroğlu, Silahımız yüzde yüz yerli, bütün parçalarını da biz üretiyoruz. Bazı parçalarını yine ülkemizdeki yan sanayi üretimi yapan arkadaşlarımıza imal ettiriyoruz. Zigana piyade tüfeğinin özgün tasarımı en zor şartlara göre yapıldı. Yıl içersinde seri imalatına başlayacağız. Talepler doğrultusunda değişmekle beraber tahminen yıllık 25 bin üretimimiz olacak diye konuştu.

'DAKİKADA 837 FİŞEK ATABİLİYOR'

TİSAŞ'ın sektörün önde gelen ilk 4 şirketi arasında yer aldığını da kaydeden Alemdaroğlu, ürettikleri tüfeğin dakikada 837 fişek atabildiğine dikkat çekerek şöyle konuştuSilah ve savunma sanayinde dışa bağımlılık her zaman ülkemiz için bir tehditti. Yerli ve milli silah üretimi konusunda Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu bizlere bu alanda daha fazla misyon yüklemiş oldu. Bizler ülkemize uygulanan bu ambargo karşısında mevcut tabanca üretimimize ilave olarak uzun namlulu silah üretimine de hızlıca geçtik. 5,56 ve 7,62 milimetre kalibre olmak üzere iki farklı kalibrede ürettiğimiz piyade tüfeğimiz en zor şartlar altında çalışma özelliğine sahip. Dakikada 837 fişek atabilen, 3 kilo 300 gram ağırlığındaki 400-600 metre menzilli, şarjör kapasitesinin de 30 olan tüfeğimiz NATO standartlarında üretilmiş olup ağırlık olarak ta emsallerinden daha hafif bir ağırlığa sahiptir

'ASKER VE POLİS İÇİN TÜFEK HAZIR'

Yerli ve milli tüfeğin üretiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin etkili olduğunu ifade eden Alemdaroğlu şunları kaydettiGerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve gerekse de kolluk kuvvetlerinin uzun namlulu silah ihtiyacını karşılamak ve ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulma sürecinde üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için bu silahı ürettik. Yılda ürettiğimiz 50 bin tabancanın yüzde 80'ini yurt dışına satılıyoruz. Tabancalarımız başta Amerika ve Afrika ülkeleri olmak üzere 45 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede ülke ekonomisine ciddi bir kaynak girdisi sağlıyoruz. İstihdam ettiğimiz personellerimizin aile bireylerini de hesaba kattığımızda fabrikamızdan yaklaşık 600 kişi geçimini sağlıyor. Bu açıdan çok mutlu ve guruluyuz. Ülkemiz sınırlarımızın güneyinde son derece kritik bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonda ağırlıklı olarak yerli ve milli silahlarımız kullanılıyor. Bu bir başarı hikayesidir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli üretim talimatıyla TİSAŞ ailesi olarak üzerimize düşen bu görevi gece gündüz çalışarak yerine getirdik. Ürettiğimiz tüfeğin hem Mehmetçiğimizin hem de polislerimiz tarafından kullanılması bizim için büyük bir kıvanç kaynağı olur

'BİZ TÜFEĞİMİZE GÜVENİYORUZ'

Ürettikleri piyade tüfeğinin kullanılması için Polis Özel Harekat mensuplarınca açılan ihaleye katıldıkları kaydeden Alemdaroğlu şöyle dedi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) için bu günlerde yapılan Piyade tüfeği ihalesine başvurduk. İhaleye 4 Türk şirketi katılıyor bizde ZPT 556 modelimizle bu ihalede yer alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekatı ilk kez yerli bir piyade tüfeği için ihale açtı ve 7 bin adet tüfek alacaklar. Burada silahlar çok zorlu testereden geçecek. Biz tüfeğimize güveniyoruz. Bu ihaleyi bizim tüfeğimiz kazanırsa bizim yerli piyade tüfeğimiz ZPT 556'yı ilk Polis Özel Harekatımız kullanmış olacak

NATO STANDARTLARINDA ÜRETİM

1993 yılında Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında Arsin Organize Sanayi Bölgesinde 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan TİSAŞ, NATO standartlarında silah üretimi yapıyor. Teknolojik altyapı ile donatılmış tesislerde, soğuk dövme teknolojisi de kullanılarak kendi namlusunu üretebilme kabiliyetine sahip olan firmalar arasında da yer alan TİSAŞ, bünyesinde 30 farklı silah modeliyle yılda 45 bin adet üretim de yapabiliyor.