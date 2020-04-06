Trabzon'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Trabzon'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
06.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:50
Trabzon'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Vakfıkebir ilçesinde Türk Telekom AŞ'ye ait haberleşme ve nakil kabloları hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler suç aleti ve çalınan kablolarla birlikte yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA