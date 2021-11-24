Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

TRABZON (İHA) - Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri okul sınavlarında aday numarası ve T.C kimlik numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle sınavlarda usulsüzlükler ve örgüt tarafından askeri mahrem yapılanmada örgüt üyeleri ile iletişim kurmak amacıyla kullanmış olduğu ardışık arama yöntemi üzerinden irtibat kurulduğu tespit edilen M.E.A., A.S., T.A. ve O.S. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. - TRABZON