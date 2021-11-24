Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri okul sınavlarında aday numarası ve T.C kimlik numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle sınavlarda usulsüzlükler ve örgüt tarafından askeri mahrem yapılanmada örgüt üyeleri ile iletişim kurmak amacıyla kullanmış olduğu ardışık arama yöntemi üzerinden irtibat kurulduğu tespit edilen M.E.A., A.S., T.A. ve O.S. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. - TRABZON

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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