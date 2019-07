Trabzon'da denizin ortasında mahsur kalanları böyle kurtarmışlar

Trabzon'un Of ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki kişi balık avlamak için denize açıldıkları teknenin motorunun arızası yapması sonucu 15 saat denizde kurtulmayı beklediler. Denizin ortasında mahsur kalan kişinin imdadına bir gemi yetişerek balıkçıları kurtarırken, o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Trabzon'un Of ilçesinde 4 Temmuz tarihinde saat 20.00 sıralarında Mehmet Ulusoy (41) ve Burak Karabina (24) isimli vatandaşlar, 'Umut Kardeşler' isimli tekne ile denize açılarak balık avlamak istedi. Bir süre sonra motorun arıza yapması sonucu denizin ortasında kalan iki kişi yanlarına telefon almadıkları için kurtulmayı bekledi. Etraflarından hiçbir tekne geçmediği için endişelenmeye başlayan iki arkadaştan Burak Karabina tekneden sosis tipi usturmaçayı alarak sahile yüzmeye karar verdi. Havanında kararmasıyla yönünü şaşıran Karabina, bir süre sonra gözden kayboldu. Ulusoy ve Karabina'nın yakınları sabah saatlerinde teknenin limanda olmadığını ve yakınlarına ulaşamadıkları için 158 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından bot ve dalgıçlardan oluşan bir kurtarma ekibi gönderildi. 15 saat boyunca denizde yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Burak Karabina sosis tipi usturmaça bağlamış bir şekilde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bilinci açık bir şekilde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabina kıyıda bekleyen ambulansa getirilerek Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabina'nın bulunmasının ardından Umut Kardeşler isimli teknenin ve içinde bulunan Mehmet Ulusoy'un bulunması için Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından TCSG-83 Sahil Güvenlik botu arama çalışmalarına başladı. O esnada Araklılı iş adamı Muhammet Gümüştaş'a ait geminin kaptanı Resul Akyasan açıkta bir teknenin beklediğini fark etti. Motoru çalışmadığı için 15 saat boyunca sürüklenen teknede bir kişinin olduğunu fark eden Akyasan, tekneye yaklaştı. Teknede bekleyen Mehmet Ulusoy'un iyi olduğunu gören kaptan Akyasan, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. O anlarda kayıtta olan cep telefonuna yansıyan görüntülerde kaptan Akyasan, güneşin altında bekleyen Ulusoy'u ile konuşarak durumunun nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ulusoy ile konuşarak Sahil Güvenlik ekiplerinin yolda olduğunu anlatan kaptan Akyasan, "Nedir durumun susuz musun, aç mısın. Sahil Güvenlik arkadan geliyor. Çok acil değilse ben alacağım diyor. Buradayım ben panik yapma. Sıkıntı yok. Makinenin mi çalışmıyor, akü mü basmadı. Otur dinlen. Ben buradayım" ifadelerini kullanarak, Ulusoy'u sakinleştirmeye çalıştı. Sürmene açıklarında meydana gelen olayda Sahil Güvenlik ekipleri Ulusoy'u bulunduğu tekneden alarak Trabzon Limanı'na getirdi. O anlar kurtarmaya katılan gemi personeli tarafından kayda alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA