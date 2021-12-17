Trabzon'da, 9. Karikatür Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, sanat camiası ile yapıcı ve faydalı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Kentte sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını teşvik ettiklerini ifade eden Zorluoğlu, "Trabzon sokaklarında daha fazla müzik sesi olsun istiyoruz. Trabzon'da daha fazla şiir okunsun, daha fazla tiyatro daha fazla sinema gösterilsin. ve şehrimiz adeta yıl boyunca sanatsal ve kültürel etkinliklerle anılan bir şehir haline gelsin." diye konuştu.

Sanata ve sanatçılara desteklerinin devam edeceğini dile getiren Zorluoğlu, "31 şehirden 190 katılımcı ile birlikte 300 eser var sergimizde. Eserlerin sahiplerini yürekten kutluyorum. Bu eserlerin her biri çok kıymetli ama yarışmaların doğası gereği içlerinden bir kısmı seçiliyor ve daha öne çıkarılıyor. Şüphesiz ilerleyen yıllarda 2020 yılını en iyi anlatacak, en iyi tanıtacak, en iyi tasvip edecek olan belgeler işte bu karikatür eserleri olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ile protokol üyeleri dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.