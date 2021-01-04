Trabzon'da 2020 yılında girişimcilere 34 milyon lira hibe desteğinde bulunuldu
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Trabzon'da 2020 yılında girişimcilere 34 milyon lira hibe desteğinde bulunuldu

04.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:41
Trabzon'da 2020 yılında girişimcilere 34 milyon lira hibe desteğinde bulunuldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2020 yılında girişimcilere 34 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2020 yılında girişimcilere 34 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 2020 yılını değerlendirerek, ekonomik anlamda ülkenin kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nın faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını Türkiye olarak en az hasarla atlatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"2020 yılında Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 46.5 milyon lira olan projelerde girişimcilerimize yaklaşık 34 milyon lira hibe desteğinde bulunduk. 2021 yılı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2021 yılı içerisinde tüm sektörlerden çağrı ilanına çıkarak girişimcilerimize tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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