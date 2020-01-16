Tosya Kaymakamlığından kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı

16.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:58

Tosya Kaymakamlığı tarafından Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı bir köy ilkokuluna kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı gönderildi.



Aslen Kastamonu Tosyalı olan bir öğretmenin görev yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı bir köy ilkokulunda eğitim gören öğrencileri için memleketi Tosya'da görev yapan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'den yardım istedi. Yardıma talebine duyarsız kalamayan Kaymakam Pişkin, imkanlar ölçüsünde hazırlanan ve içinde kıyafet, kırtasiye, kitap, satranç ve malzemeleri bulunan kolileri öğrencilere teslim edilmek üzere Şırnak ilindeki köy ilkokuluna gönderdi.



Yardım hakkında bilgiler veren Kaymakam Deniz Pişkin, "Şırnak İdil'de sınıra yakın, sadece dört dersliği bulunan bir köy okulunda görev yapan Tosyalı bir öğretmen kardeşimizin bizden yardım istemesi üzerine, elimizdeki imkanları oradaki çocuklarımızla paylaşmaya karar verdik. Kıyafet, kırtasiye, kitap, satranç ve spor malzemelerinden oluşan yardım kolilerimizin kendilerine ulaştığı haberini alınca çok mutlu olduk ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü iyilik bulaşıcıdır" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA