Tosya'da yüzme havuzunun temeli atıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yarı olimpik yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yarı olimpik yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törende yaptığı konuşmada, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar ise "İki yıllık zaman dilimi içinde, Tosya halkının yüksek orandaki teveccühüyle MHP belediye başkanlığı olarak 2 yıldır Tosya'mıza hizmet etmekteyiz." dedi.
Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından kurban kesildi ve temele ilk harç atıldı.
Törene, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, CHP Tosya İlçe Başkanı İsmail Okuducu, MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanı Haluk Yakar, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar