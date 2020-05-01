Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu
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Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu

Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu
01.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:51

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm maneviyatıyla yaşanması için sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Toroslar'da Ramazan' programını vatandaşlarla buluşturuyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm maneviyatıyla yaşanması için sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Toroslar'da Ramazan' programını vatandaşlarla buluşturuyor.

Tasavvuf musikisi ile meddah, Hacivat ve Karagöz gösterilerinin yanı sıra her gün farklı bir konuğu ağırlayan programın en son konukları ise Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, Toroslar Müftü Vekili Osman Hazır ve Çopurlu Mahalle Muhtarı Canan Mor oldu.

"Bağışıklığı güçlü tutun"

Programda, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele edildiği bu dönemde Ramazan ayında dengeli beslenmenin yollarını anlatan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, "Ramazan ayında beslenme düzenimiz de değişecektir. Buna dikkat edilmediği takdirde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Salgınla uğraştığımız bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Özellikle iftardan sonra 12 bardak su içmeyi ihmal etmeyelim" dedi. Bu süreçte su tüketimine çok dikkat edilmesi uyarısında bulunan Aydınlı, "İlaç kullanan vatandaşlarımızın sahur ve iftarda ilaç kullanımlarını unutmadan almaları gerekiyor. Asıl olan sahuru atlamamak lazım. Sahurda doyma noktamızı sağlayabilecek kalorileri olan besinlerle beslenmek gerekir. Tuzlu besinlerden uzak kalmak ve mümkün olduğunca tok tutacağına inandığımız besinleri aldıktan sonra yeterli suyu alıp sahuru tamamlamalıyız. Yemeklerin ardından tatlı tüketimine de dikkat edilmesi önemli. Daha çok meyveli tatlıları tercih etmelisiniz. 17 saat aç kaldıktan sonra hücum edilen bir besin fırtınasından sonra olası kalp krizleri, beyin kanamaları ve yüksek tansiyonla karşılaşılabilir. O yüzden hafif yemekle başlanıp, ilaç kullananların ilaçlarını alıp yemeklerine devam etmesini söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bunu çok güzel açıklıyor. Sağlığı yerinde olan, oruç tutabilen kişiler oruç tutsun diye. Beslenmemizi düzgün yapıp ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

"Kovid-19'a karşı motivasyonumuzu yüksek tutalım"

Mersin Şehir Hastanesi'nin, Mersin'in sağlık kapasitesini karşılayabilecek bir hastane olduğuna dikkat çeken Aydınlı, korona virüs salgını ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bin 300 yataklı bir hastaneyiz. 2 bin 700'ün üzerinde sağlık çalışanımız var. Teknolojik alt yapımız, sağlık çalışanlarımız ve verebileceğimiz hizmetlerle biz bunu karşılayabiliriz. Özellikle bu dönemde toplum olarak aslında el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu daha iyi öğrendik. Biz hekimler olarak bunu yıllardır hatırlatıyorduk. Özellikle korona virüs merdivenlerde, kapı kollarında ve banka ATM'lerinde uzun süre kalabiliyor. Bu alanların temizliğine çok dikkat edilmesi ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. Biz toplum olarak kucaklaşmaya alışkınız. Ama bu süreçte bu özelliklerimizden feragat etmemiz gerekir. Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bir süre daha cerrahi maskelerimizi yanımızda taşımamız gerekiyor. Hem kendimizi hem de etrafımızı koruyacağız. Korona virüs salgınının semptomları da ateş, öksürük, boğazda yanma ve takılma gibi grip hastalığına benziyor. Bunları yaşadığımızda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Dengeli beslenerek, tüketimlerimize dikkat ederek bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Mutlu ve motive olmak, bu sürecin biteceğine yürekten inanmak ise en önemlisi."

Başhekim Bahar Aydınlı, sağlık hizmetine sunduğu katkılardan dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a da teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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