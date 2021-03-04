, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" için elini taşın altına koydu

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Güçlü toplum, güçlü kadınla mümkün. Toplumsal cinsiyet eşitliği için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu yönde aksiyon almayı sürdüreceğiz. Bu konuda öncü olmayı ve elimizi taşın altına koymayı taahhüt ediyoruz." dedi.

Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın gazetecilerle bir araya gelerek şirketin her alanda kadınları destekleme stratejisine ilişkin bilgi verdi.

Vodafone'un Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na sponsorluğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilen toplantıya, Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve kaptan Başak Gündoğdu da katıldı.

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, sundukları ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak en önemli amaçlarının, toplumsal dönüşüme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bu dönüşümde, nüfusun yarısını oluşturan kadınların önemli bir rolü bulunduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesine olan ihtiyacı açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. PwC Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi çalışmasına göre, OECD ülkelerinde kadınların iş hayatına daha fazla katılması, OECD GSYH'sini 6 trilyon dolar artırabilir. Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği farkının kapanması ise OECD ülkelerinde kadınların gelirlerini 2 trilyon dolara çıkarabilir.

Türkiye'ye bakacak olursak, McKinsey araştırmasına göre, ülkemizde kadınlar 2025 yılına kadar erkeklerin iş gücüne katılma oranını yakalayabilirse ülke olarak 250 milyar dolar civarında bir ek hasıla yaratma potansiyelimiz var. Bu da milli gelirimizin yüzde 20 artması anlamına geliyor. Toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasını ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasını 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsemek gerektiğini düşünüyoruz."

"Şirket politika ve stratejilerimizde cinsiyet eşitliğini temel alıyoruz"

Engin Aksoy, teknolojinin gücünü kullanarak kadınların toplumda daha fazla rol almasına ve kadınların güçlenmesine yönelik projeleri desteklediklerine işaret ederek, Vodafone'da, iş süreçlerinden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Şirket politika ve stratejilerinde cinsiyet eşitliğini temel aldıklarını belirten Aksoy, şirkette herkesin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem verdiklerini, bunun için hem şirket içinde hem de şirket dışında pek çok çalışmaları bulunduğunu anlattı.

İşe alımlarda aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği gözettiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Üst ve orta yönetimden ayrılan ya da rolü değişen yöneticilerin yerine kadın yöneticilerin yerleştirilmesini hedefliyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, Vodafone'da bu oran yüzde 43. Vodafone Türkiye içinde orta ve üst düzey yöneticilerimizin yüzde 31'i kadın. Vodafone Grubu olarak hedefimiz, 2030 yılına kadar tüm liderlik pozisyonlarında yüzde 40 kadın oranına ulaşmak. Vodafone Türkiye'de bu rakama yaklaştık, hedefimiz bu oranı da geçmek."

Aksoy, Müşteri Hizmetleri birimi bünyesinde evden çalışma esasına dayalı yeni nesil çalışma sistemini geliştirdiklerini, bu çerçevede son 6 ayda işe aldıkları 250 kişinin yüzde 65'inin ev kadını olduğunu söyledi.

"3 bin 500 ek istihdam hedefimizin ağırlığını kadınlar oluşturacak"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, "Genel olarak önümüzdeki 3 yılda ağırlıklı olarak kadınları hedeflediğimiz 3 bin 500 ek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Kırmızı Işık uygulamamızı da sürekli geliştiriyoruz. Kırmızı Işık, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 358 bini aşkın kadınımız bu uygulamayı indirdi, aktif kullanım sayımız geçtiğimiz ay 2 bin 500." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Aksoy, kullanılan dilde cinsiyetçiliği önlemeye yönelik hayata geçirdikleri "Kırmızı Çizgi" uygulaması ile 2 bin 800 köşe yazısını analiz ettiklerini, bu yazılardaki cinsiyetçi kelime oranını yüzde 11'den sıfıra indirmeyi başardıklarını söyledi.

Son olarak, geçen yıl tüm dünyada "Ben Varım" hareketini başlattıklarını anımsatan Aksoy, "Burada hedefimiz, toplumun her kesiminde 'Ben varım' diyen kadınları desteklemek. Kadınları her platformda desteklemeye ve önceliklendirmeye devam edeceğiz. Güçlü toplum, güçlü kadınla mümkün. Toplumsal cinsiyet eşitliği için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu yönde aksiyon almayı sürdüreceğiz. Bu konuda öncü olmayı ve elimizi taşın altına koymayı taahhüt ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi kalıbın değişmesi gerekiyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de hayata geçirdikleri "Ben Varım" hareketi ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı iş birliği hakkında bilgi verdi.

"Ben Varım" hareketiyle kadınların yanında olduklarını belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Varım hareketiyle genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefliyoruz. Her alanda cinsiyetçi ön yargılarla mücadele ediyor, tüm dünyada birey ve kurumları operasyonlarını daha kapsayıcı hale getirme konusunda düşünmeye ve pozitif değişim yönünde taahhütte bulunmaya davet ediyoruz.

Türkiye'de bu hareketi ilk olarak futbolda 'Ben Varım' diyen kadın sporcuları destekleyerek başladık. 'Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz ön yargı, kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi kalıbın değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz."

"Kadın futboluna desteğimiz artıyor"

Şahin, kurulduğu günden bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek verdiklerini hatırlatarak, kadın futboluna desteklerinin arttığını söyledi.

Bu yıl "Ben Varım" projesinin devamı olarak daha büyük ve odaklı bir adım attıklarına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuzun kapsamını genişletme kararı aldık. Takımımıza göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da olduk. Beşiktaş'ın başarılı kadın futbolcuları, önümüzdeki bir yıl boyunca, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı adıyla sahalara çıkacak. Bu sponsorlukla toplumumuzda geride bırakılmış grupların varlığını ve başarılarını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Hayatın her alanında cinsiyete dayalı eşitsizlik var.

Ortadaki eşitsizliği apaçık görsek de 'bu ayrımcılığın boyutunu bize en iyi rakamlar anlatır' dedik ve araştırmalara baktık. Gördük ki lisanslı futbolcuların sadece yüzde 2'si kadın, futbol antrenörlerinin yalnızca yüzde 1'i kadın, iş hayatında kadın istihdam oranı sadece yüzde 29, kadınların iş gücüne katılım oranı yalnızca yüzde 34 ve iş hayatında kadın yönetici oranı yüzde 18. Başka bir deyişle, mücadele hep aynı olsa da rakamlar eşit değil."

Şahin, Vodafone olarak, hayatın her alanında eşitliğin galibiyeti getireceğine inandıklarını ifade etti.

"Ne kadar destek olunursa voleybol gibi, basketbol gibi bizim de önümüz açılacak"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ise Vodafone'un kadın futboluna verdiği desteğin önemini vurguladı.

Futbolda da çoğu alanda olduğu gibi cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği olduğunu belirten Özgüvenç, "Ne kadar destek olunursa voleybol gibi, basketbol gibi bizim de önümüz açılacak. Hepimizin ikinci bir mesleği var, benim arkadaşlarım 12 saat ayakta durup akşam antrenmana geliyor. Ama erkek futbolcular, evde kahvaltılarını yapmış antrenmana geliyor. Maaş alınıyor ama erkek futbolu gibi değil. O zaman da arkadaşlarım ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Özgüvenç, Vodafone gibi şirketlerin verdiği desteklerle Türkiye'de de kadın futbolunun zamanla gelişeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu