Toplu hayvan ölümleri hakkında inceleme
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Toplu hayvan ölümleri hakkında inceleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplu telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

01.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:09

Manisa'nın Kula ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplu telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

Gökçeren Mahallesi'ndeki besihanelerde 27 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Besici Mahmut Özpınar, 18 hayvanını kaybettiğini, bir an önce hastalığın tespit edilmesini istediklerini belirtti.

Toplu hayvan ölümleri hakkında inceleme

Kaynak: AA

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