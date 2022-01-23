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Tomarza'da ekiplerin kış çalışmaları sürüyor

Tomarza'da ekiplerin kış çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar, tipi ve kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar nedeni ile ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar, tipi ve kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar nedeni ile ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Olumsuz hava şartlarından dolayı kapanan köy yolları ve elektrik kesintileri sebebi ile Tomarza Belediyesi kar küreme ve temizleme ekipleri ve Tomarza Elektrik İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerinin tamamı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri yağıştan kapanan yolları açmak için çalışırken, köylerde elektrik kesintisi olması nedeniyle Tomarza Elektrik İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerin tamamı arızanın kaynağını tespit etmeye çalışılıyor. Yetkiler ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden dışarıya çıkamamalarını istedi. - KAYSERİ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Tomarza, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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