Tokat'ta emekli amirallere tepki
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Tokat'ta emekli amirallere tepki

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Tokat'ta emekli amirallere tepki

Tokat'ta bir araya gelen STK temsilcileri, emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar sözleşmesine yönelik yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.

Tokat'ta bir araya gelen STK temsilcileri, emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar sözleşmesine yönelik yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.

Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı. Bildiriye devletin üst kademesi ve siyasetçilerin yanı sıra STK'lardan da tepki geldi. Tokat'ta, Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen tepki gösterisine ellerinde döviz ve Türk Bayrakları ile katılanlar 'Darbeye karşı omuz omuza', 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Milli İrade Platformu adına basın açıklaması yapan Arif Hakkoz, Montrö Sözleşmesi'nin tadili ve Kanal İstanbul projesi konularını bahane ederek milletin iradesine gem vurmaya çalışanların karşısında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedbahtlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Darbelerden medet umanlara karşı Milli İradenin Temsilcisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından ıslıklarla yaşananları protesto eden grup Tokat Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. - TOKAT

Tokat'ta emekli amirallere tepki
Tokat'ta emekli amirallere tepki
Tokat'ta emekli amirallere tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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