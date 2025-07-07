TOGG KAMPANYASI NE ZAMAN? 7 Temmuz 2025 TOGG T10X V2 RWD kampanya detayları ve güncel fiyat listesi!

Yerli ve milli otomobil markası TOGG sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "TOGG kampanyası başladı mı, ne zaman duyurulacak, kampanya ne kadar sürecek?" sorularına yanıt ararken, fiyat listelerinde yaşanan değişiklikler ve indirim beklentileri de dikkatle takip ediliyor. Peki, TOGG T10X ve T10F modelleri için şu anki satış fiyatları ne kadar, kampanyalı satışlar hangi tarihler arasında geçerli olacak? İşte TOGG T10X V2 RWD için geçerli olan 2025 Temmuz ayı kampanya fırsatları, sıfır faizli kredi detayları ve en güncel fiyat bilgileri...

TOGG KAMPANYASI NE ZAMAN?

Yerli otomobil markası Togg, Temmuz 2025 itibarıyla T10X V2 RWD modeli için cazip finansman avantajları sunan yeni bir kampanya başlattı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan kampanya, farklı vade ve faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

TOGG T10X V2 RWD kampanya detayları

Sıfır Faizli Kredi İmkanı

Togg'un yeni kampanyasında:

300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Alternatif olarak 500 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi de tercih edilebiliyor.

Uzun Vadeli Finansman Seçenekleri

Daha yüksek bütçeli alımlar için ise:

1 milyon TL'ye kadar 48 ay vadeli %3,25 faizli kredi,

Kurumsal müşteriler için 1,5 milyon TL'ye kadar %3,30 faiz oranıyla 48 ay vade imkânı sağlanıyor.

Temmuz 2025 TOGG T10X V2 RWD güncel fiyat listesi

TOGG KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Togg'un bu avantajlı teklifinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, Trumore mobil uygulaması üzerinden sipariş oluşturabilir ya da Togg'un resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Liste fiyatı 1 milyon 830 bin TL olarak belirlenen T10X V2 RWD modeli için geçerli olan kampanya, stoklarla sınırlı olacak. Togg'un sunduğu bu fırsat, yerli otomobile sahip olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor.

2025 TOGG T10X V2 RWD kampanya

TOGG KAMPANYASI NE KADAR SÜRECEK?

Togg'un resmi açıklamasına göre, kampanya belirli bir süreyle sınırlı tutulmuş olup, şirket kampanya koşullarını stok durumuna göre ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle, bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyenlerin gecikmeden başvuru yapmaları önem taşıyor.

TOGG T10X V2 RWD TEMMUZ 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ:

T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL