TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bir Dünya Rekoru Kırdık

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyon 500 bin olan üyelerinin 6 ayda 1 milyon 600 bin kişiye iş istihdamı sağladığını belirterek, "Kim aldı bunları? Sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi" dedi.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışı ve vergi ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün 15 darbe girişimine değinerek, şöyle dedi:



"Aklımızda belki kalan darbeye teşebbüs olabilir. Ama sadece darbeye teşebbüs değil de onun dışında bir sürü terör hadiselerini beraber yaşadık. Bu bir başka ülkenin başına gelseydi yıkılır giderlerdi, ekonomileri çökerdi. Allah'a binlerce kez şükür biz dimdik ayaktayız. Tabi bu ekonomi bizi etkiledi mi? Etkiledi. Oda ve borsalar ne yaptı? Benim 365 odam ve borsa ne yaptı. Derhal sizlerin sıkıntısını bana ilettiler. Bizzat bana bu kapsamda bize iletilen sıkıntıların başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ilgili bakanlarımızla bir araya gelerek onlara aktardık. Neydi bu sıkıntılar? Bunların hangileri çözüldü? Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki yükler. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. Şubat ayında odalar birliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi şurasında sayın Cumhurbaşkanımıza dedik ki, istihdam üzerindeki vergi yüklerinden çok şikayetçiyiz. En yüksek bizde, bize yardımcı olun dedik. 'Tamam yardımcı olayım. Sizde bana yardımcı olun.' dedi. Nasıl yardımcı olacağız. 'Her üye bir adam işe alacak, bir yıl boyunca' dedi. Solandan alkış koptu. Söz dedik, 1 milyon 500 bin kişi işe alacağız bir yılda . Nasıl alacağız napacağız belli değil. İkinci ayda söz verdik altıncı ayın sonu itibariyle Cumhurbaşkanımızın açıklaması toplam üye sayımız 1 milyon 500 bin işe başlayan kişi sayısı 1 milyon 600 bin kişi. Kim aldı bunları? Sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi. Karşılığında da bize hükümetimiz ne verdi? Yeni işe başlayan kişilere üç ay boyunca maaşını devlet ödüyor. Şimdi de yeni bir adam işe al. Üç ay boyunca maaşını da, sigortasını da vergisini de devlet ödüyor. Daha sonrasını da 9 ay yine devlet ödemeye devam ediyor. Bize bu teşvik verildi, bizde karşılığını verdik. Kredi çekemiyorduk, kredi maliyetleri artıyordu. Faiz kredi diye başkanlar bana geldiler. Bende dedim ki, önce iğneyi kendinize batıracaksınız. 365 oda başkanımız kaynaklarımızı ortaya koyduk TOBB kredisi 9,90 ile üyemize kredi verdik."



Daha 7 ay önce piyasaların kıpırdamadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hatırlayın 7 ay önceyi, hiç piyasa dönmüyor. Rakamlardan belli KDV ödemelerinden belli. Sinek kanadını kıpırdatmıyor. Gittik hükümete başkanlardan şikayet geldi. Hükümetimize dedik ki, iç piyasayı canlandırmak lazım. 'Ne istiyorsun' dediler. Beyaz eşyada, mobilyada, otomobilde, KDV, ÖTV indirimi istiyoruz. Sağ olsunlar onu yaptılar. 7 aylık beyaz eşya, mobilyadaki satışlarımız bir önceki yılla baktığımız zaman yüzde 30 artış gösterdi. Sizlerin cirosu yüzde 30 daha arttı. İnşaatta satışlar yüzde 10 daha arttı geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre" dedi.



İşverenlerin en büyük şikayetlerinden birinin işçisiyle mahkemelik olduğunda yüzde 90 mahkemeyi kaybetmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "İçinizde mahkemeyi kazanan var mı? İş mahkemesine gidip te kazananınız var mı içiniz de? Yok, binde sekiz Türkiye'de. Dünyada böyle bir şey yok. Hep mi iş veren haksız olur. Bununla ilgili biliyorsunuz artık direk mahkemeye gidilemiyor. Önce ara buluculuk müessesine, önce arabulucuya gideceksin . Arabulucu uzlaştırmaya çalışacak seni. Eğer uzlaşamazsanız o zaman mahkemeye gideceksiniz. Son olarak bizleri son derece ilgilendiren bir reformu da odalarımızda yaptı. Bakınız ne yaptık. Eskiden modern hizmet binasına ne yakışır dedik. Üye odadan alacağı hizmetler için odaya gelmek mecburiyetindeydi. Şuan itibariyle Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız online belge düzenine geçti. Yani bizin her hangi bir işiniz varsa odanızda ofisinizde evinizde odayla ilgili olarak her türlü işlemi yapabileceksiniz. İhaleye gireceksin unuttun, gece aklına geldi evinden bilgisayarından gir, kredi kartı ile bedelini öde belgeni al. İşte hizmet böyle oluyor artık" diye konuştu. .



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılış ve vergi ödül törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Gönül, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. - Tekirdağ