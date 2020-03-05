TKDK desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu

05.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:41

Çorum'un Bayat ilçesinde veterinerlik yapan Fehmi Kızmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu.



46 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kuran Veteriner hekim Fehmi Kızmaz, hem mesleğini modern şartlar altında icra etmenin hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamanın mutluluğunu bir arada yaşadığını söyledi.



Daha önce 10 başlık eski bir işletmesinin bulunduğunu dile getiren Kızmaz, "Yenilemeyi ve büyütmeyi düşünürken TKDK'nın ilçemizde yaptığı tanıtım toplantısında desteklerinden haberdar oldum.Bunun üzerine proje hazırladım. Kabul edilmesiyle birlikte yatırımımı hızla tamamlayarak işletmeyi faaliyete geçirdim. 590 bin TL'lik yatırımıma 325 bin TL hibe aldım. Bugün sağmal hayvan durakları, genç hayvan padokları, gezinti alanları, doğum bölmeleri, sağım odası, süt depolama tankı, veteriner hekim odası, gübre çukuru, silaj çukuru, dezenfektan havuzu, yem deposundan oluşan AB standartlarındaki işletmemde günde bir ton süt üretiyorum. Sütün yanında ihtiyaç fazlası olan dana, düve ve reforme hayvanların da satışını yapıyorum. Hastalıktan ari işletme sertifikasına da sahip olan işletmemde, modern makine ekipmanlar sayesinde bütün işleri iki çalışanımla birlikte yürütüyorum" dedi.



TKDK'nın Çorum'daki ilk yatırımcılarından olduğunu dile getiren Kızmaz, "Bizden sonra da birçok yatırıma ve yatırımcıya destek verildi. Devletimizin politikaları gereği bundan sonra da verilmeye devam edecek. TKDK'nın tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarıyla, hayat bulan yatırımlara yönelik haberlerini basından ve sosyal medyadan büyük bir dikkatle ve gururla takip ediyorum. TKDK, son yıllarda proje hazırlığı ve uygulama aşamalarında, yatırımcılar lehine birçok kolaylaştırıcı değişikler yaptı. Özellikle meslektaşlarım başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkla ilgilenen tüm kesimlerin bu desteklerden istifade etmelerini arzuluyor ve tavsiye ediyorum. Ülkemiz tarımı ve hayvancılığı bu desteklerle daha da gelişecek ve yol alacak diye düşünüyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA