Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın yetişkin oyunları 17 Ağustos'ta başlayacak
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Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın yetişkin oyunları 17 Ağustos'ta başlayacak

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın yetişkin oyunları 17 Ağustos'ta başlayacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın yetişkin ve çocuk oyunları 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Pandemi döneminde özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın yetişkin ve çocuk oyunları 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinliğin Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro'sundaki programında, 17 Ağustos'ta Altkat Sanat'ın "Sevdadır", 18 Ağustos'ta Entropi Sahne'nin "Korkuyu Beklerken", 19 Ağustos'ta Eylül Sahnesi'nin "Dimios", 20 Ağustos'ta Reha Özcan Kumpanyası'nın "Bir Garip Orhan Veli", 21 Ağustos'ta Yapıcı Tiyatro'nun "Benimle Delirir Misin?" ve 22 Ağustos'ta Kumbaracı50'nin "Muamma" oyunları sahnelenecek.

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro'nun yanı sıra Fenerbahçe Parkı, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro'da düzenleniyor.

Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinin katkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin da mekan desteğiyle düzenlenen etkinliğin programı kapsamında 11 Ağustos'a kadar da Fenerbahçe Parkı'nda çocuk oyunları minik seyircilerle buluşacak.

Program, 17 Ağustos'tan itibaren ay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro'da, eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro'da yetişkin oyunlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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