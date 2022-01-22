Tipinin etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda uzun araçların geçişine izin verilmiyor Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de tipi etkili oluyor Kar kalınlığı 50 santime ulaştı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı...

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Tipinin etkili olduğu Antalya- Konya karayolunda uzun araçların geçişine izin verilmiyor

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de tipi etkili oluyor

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaştığı bölgede Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 40-50 santimetreye ulaştı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tırların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor.