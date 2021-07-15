TİKA'dan Afganistan'da Kovid-19'la mücadele yöntemleri eğitimi
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TİKA'dan Afganistan'da Kovid-19'la mücadele yöntemleri eğitimi

TİKA'dan Afganistan'da Kovid-19'la mücadele yöntemleri eğitimi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan Sağlık Bakanlığı personeline Türkiye'nin tecrübeleriyle hazırlanan "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yöntemleri" eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan Sağlık Bakanlığı personeline Türkiye'nin tecrübeleriyle hazırlanan "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yöntemleri" eğitimi verdi.

Afganistan'a özel düzenlenen, Farsça simültane çevirinin yapıldığı eğitime, Afganistan Sağlık Bakanlığının başkent Kabil'deki hastanelerinde görev yapan 22 doktor ile Mezar-ı Şerif Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktorlar katıldı.

İki gün süren eğitimin sonunda çevrim içi düzenlenen kapanış töreninde konuşan Afganistan Sağlık Bakanlığı Dış İlişkilerden Sorumlu Daire Başkanı Muhammad Azim Zmaryal Kakar, Afganistan'ın sadık dostu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya, daimi desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Afganistan olarak salgında ağır günler geçirdiklerini ifade eden Kakar, TİKA'nın böyle bir dönemde Afgan doktorlara verdiği eğitimin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli de Türkiye olarak, kardeş ülkelerle Kovid-19'la mücadele kapsamında kazanılan tecrübeleri aktarabilmekten duydukları sevinci dile getirdi.

Bu eğitimden faydalanan sağlık çalışanlarının, kazanımlarını hastaların tedavilerinde kullanabileceklerini vurgulayan Tanyeli, eğitime katılan ve eğitimin gerçekleşmesinde katkısı bulunan doktorlara teşekkür etti.

TİKA'dan Afganistan'da Kovid-19'la mücadele yöntemleri eğitimi
TİKA'dan Afganistan'da Kovid-19'la mücadele yöntemleri eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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