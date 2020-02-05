THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, ICAO'nun aralık ayı verilerini değerlendirdi...

05.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:52

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yaşanan kazalar sonrası uçuşları durdurulan ve operasyonlarında değerlendiremedikleri 24 adet Boeing 737 Max uçağına rağmen yolcu sayıların bir önceki yılın aynı (aralık) ayına göre yüzde 7,1 artırmış olmanın önemli bir başarı olduğunu belirtti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan aralık ayı verilerini değerlendirdi.

Aycı, bir hayallerinin ve bir hedeflerini var olduğunu belirterek, "Ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları'nı küresel havacılığın zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz. Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını bu gibi güzel veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda AnadoluJet markasıyla yurt dışı açılımı ile Türkiye'nin turizm merkezlerinden direkt gerçekleştirecekleri uçuşlar ve ayrıcalıklı hizmetleriyle bu rakamları daha da yukarılara çıkaracaklarına dikkati çeken Aycı, "Aralık ayında yalnızca tarifeli yolcu seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı bir performans sergiledik. Rüzgarın tersten estiği ve küçülmenin yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile büyümeyi sürdürdük. Ülkemizin jeopolitik konumunun bize sağladığı avantaj ile dünya ticaret ağının ana taşıyıcılarından olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçuş ağını her geçen gün genişleten Türk Hava Yolları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncü havayolu şirketi oldu.

Yolcu sayısını 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 artıran şirket, taşınan yolcu sayısı rakamlarına göre ise dünyada en fazla yolcu taşıyan 14. şirket oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 10,8 arttı

THY'nin, 2019 yılı aralık ayı verilerine göre dıştan dışa transfer yolcu sayısında da önemli bir artış yaşadı. Açıklanan rakamlara göre yılın son ayında 2 milyon 132 bin yolcularını İstanbul'dan aktarmalı olarak 125 ülkeye ulaştıran bayrak taşıyıcı bir önceki yılın aynı ayına göre çift haneli büyüme başarısı sergiledi.

Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artan toplam transfer yolcu sayısının tüm yolcu sayısı içindeki oranı ise yüzde 49,5'e çıktı.

Kaynak: AA