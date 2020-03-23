SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Ekonomi
Türk Hava Yolları, Ekonomi

THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Türk Hava Yolları(THY), şirketin tüm ödemeleri durdurduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

23.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:09
THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Türk Hava Yolları(THY), şirketin tüm ödemeleri durdurduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bu istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerine ödemelerde geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebi ilettiklerine açıklamasında vurgu yapan THY'nin açıklamasında, "Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yolları'nın tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Türk Hava Yolları, bazı internet sitelerinde şirketleri hakkında yer alan "Haziran'a kadar ödeme yapmayacağını tedarikçilerle bildirdi" haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Türk Hava Yolları, açıklamasında nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacağına dikkat çekerek, tüm ödemelerin durdurulduğu haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı.

Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi havacılık sektörü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle küresel salgın ilan edilen yeni koronavirüs (COVID-19) salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Mevcut kriz, devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş yasaklarına, işgücü sıkıntılarına, karantinalara ve tedarik zincirindeki kırılmalara neden olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"BAZI TEDARİKÇİLERİMİZE GEÇİCİ BİR SÜRE ERTELEME YA DA VADEYİ UZATMA TALEBİMİZİ İLETTİK"

Bazı tedarikçilerine bu istisnai zamanlarda ödemelerde geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebi ilettiklerine açıklamasında yer veren THY, "Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak, uçuş yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketlerimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerimize ödemelerimizi geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebimizi ilettik. Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yolları'nın tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz. Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları operasyonlarına mevcut şartları elverdiği ölçüde, ticari değerlendirmelerimizin ışığında devam etmektedir." denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan, sağlıkçılara müjdeyi verdi! Ödemeler tavan ücretten yapılacak Ekonomi
Bakan, sağlıkçılara müjdeyi verdi! Ödemeler tavan ücretten yapılacak
Bakan'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler Ekonomi
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Adana Polis Wuhan
Şu an buradasınız: THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 21:26:09. #1.15#
title