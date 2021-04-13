THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu.

İrfan Can'ın yarım kalan 'Kahve' sevincini Mert Hakan tamamladı
İrfan Can'ın yarım kalan 'Kahve' sevincini Mert Hakan tamamladı
Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı!
Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak.

Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Anadolu Efes'in maç programı:

20 Nisan Salı:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

21 Nisan Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:08:03. #1.14#
title