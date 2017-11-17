Thomson Spirit" Marmaris'te

Malta bayraklı kruvaziyer, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu bin 180 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.



"Thomson Spirit" adlı gemi, sabah saatlerinde bin 180 yolcusu ve 495 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na demirledi.



Kruvaziyerin yolcuları, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris çarşısını ve yat limanını gezdi.



Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, kafelerde oturdu, alışveriş yaptı.