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TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

12.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52
TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında , sahasında Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: AA
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