TESOB Başkanı Kara: "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır"
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TESOB Başkanı Kara: "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır"

24.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:06
TESOB Başkanı Kara:

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, son olarak yürürlüğe koyulan pandemi kısıtlamaları nedeniyle en çok mağdur olan kesimin yine esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirterek, "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak...

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, son olarak yürürlüğe koyulan pandemi kısıtlamaları nedeniyle en çok mağdur olan kesimin yine esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirterek, "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, daha önce uygulamaya koyulan kısıtlama tedbirleri nedeniyle en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarın yaşadığını hatırlatarak "Bu süreçte bizlerin de yetkili makamlara ilettiği talep ve çözüm önerilerinden uygulamaya koyulanlar oldu. Ancak esnaf ve sanatkarımızın ikinci kısıtlama döneminde ayakta kalabilmesi için daha etkin tedbirlere ihtiyaç var. Zaman kaybedilmeden işyerleri kapanan veya çalışma saatleri sınırlandırılan esnaflarımıza ve personellerine nakdi yardım yapılmalı. En önemli konuların başında gelen kira yardımının yanı sıra elektrik, doğalgaz, su faturalarının belli bir bölümü için yardım edilmeli. İşyerlerinin kapalı olduğu dönemde SGK ve vergi ödemelerinden muafiyet sağlanmalı" diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarların her zaman olduğu gibi bu dönemde de devletin ve milletin iyiliği için olan uygulamaları desteklediğinin altını çizen Metin Kara, "Kovid-19 illetinden bir an önce kurtulmamız için alınan tedbirleri destekliyoruz. Ancak ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkarın da ayakta kalması için bu geçiş sürecinde desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar olarak Mart ayından bu yana alınan tedbirlere azami şekilde uyduk ve uymaya da devam edeceğiz. Ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri, işleri durma noktasına gelen kırtasiyeciler, hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek verilmesi şarttır. Bu işletmelerimiz yaklaşık 8 aydır ayakta kalabilmek için büyük çaba sarf ediyor ve desteklenmeleri gerekiyor. Esnafımıza kepenk kapattırmadan bu süreci geçirmek için aylık nakdi yardım şarttır" şeklinde konuştu.

Başkan Kara, ticari borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin protokolün de önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek "Türkiye Bankalar Birliği ile varılan anlaşma gereği esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluşu ile ticari borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı. Bundan sonra da etkin tedbirlerin alınmaya devam edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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