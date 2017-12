Terörsüz Şehirlerde Değişim - "Dargeçit Örnek Bir İlçe Haline Geldi"

HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin'in Dargeçit Belediyesince hayata geçirilen projelerle ilçe örnek belediyecilik hizmetlerine kavuştu.



Dargeçit Belediye Başkanı DBP'li Zeynep Sipçik'in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirme yapılan belediyede ilçenin sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefiyle yoğun bir çalışma süreci başlatıldı.



Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş öncülüğünde, bir yandan DBP'li yönetimden kalan 6 milyon 200 bin liralık borç ödenmeye çalışılırken, diğer yandan birçok alanda projeler hayata geçirildi.



Uygulanan projelerle, ilçede terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu oluşan tahribat giderilirken, özlemle beklenen belediye yatırımları gerçekleştirildi.



İlçe layık olduğu hizmetlere kavuştu



Belediye Başkan Vekili Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde ilk iş olarak belediyenin mali tablosunu ortaya çıkardıklarını söyledi.



Piyasaya ve kamuya 6 milyon 200 bin lira borcu bulunan belediyede yönetimi 4 bin lira bütçeyle devraldıklarını ifade eden Yeşiltaş, borcun 2 milyon 400 bin lirasının ödendiğini aktardı.



Bir yandan borç öderken diğer yandan birçok alanda hizmet sunmaya çalıştıklarını dile getiren Yeşiltaş, şöyle devam etti:



"İlçede yapılacak kültür merkezi için de 1 milyon 300 bin liraya arsa satın aldık. Bütün merkez ve kırsal mahallelerde çocuk oyun grupları kurduk. Bir binanın altında 3 katlı bir yer kiralayarak bölge standartlarının üzerinde spor salonu, oyun salonu, kafeterya ve kütüphane bulunan gençlik merkezini açtık. Halkımızın yoğun teveccühü ile karşılaştık. Saat 22.00'de ziyaret ettiğimizde spor salonunda boş yer yoktu. Dargeçit'in bütün cadde ve ara bağlantı yolları sıcak asfalt yapıldı. Yaklaşık 18 milyon lira bütçe kullanıldı. İlçemizde toplantı, tiyatro ve etkinlik salonu yoktu. Şu anda son derece modern, fuaye alanı olan yaklaşık bin kişi kapasiteli güzel bir kültür merkezi yapıyoruz. Bunun yanında düğün salonu da yapıyoruz. Bu salon çok amaçlı olarak hizmet verecek. İlçe merkezindeki hizmetleri kırsal mahallelere de ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda 50 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi."



Her kesime belediye hizmeti



Yeşiltaş, terör örgütünün ilçede barikat kurup çukur kazdığı saldırılarında birçok camiye zarar verdiğini anımsatarak, tahrip edilen camilerin bir kısmının belediye bir kısmının ise hayırsever vatandaşların katkılarıyla onarıldığını, Dargeçit'te hasarlı cami kalmadığını söyledi.



Süryani mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldığını, ilçede bir kilisenin restorasyonuna destek verdiklerini anlatan Yeşiltaş, din, dil ayrımı yapılmaksızın belediye hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.



"Her dil her din, her ırk bizim zenginliğimizdir gözüyle bakıyoruz." diyen Yeşiltaş, bu doğrultuda herkese eşit hizmet sunduklarını aktardı.



"Devletin sıcak eli vatandaşa değmiş oluyor"



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman başkanlığında kurulan Mardin Masa biriminin Dargeçit ekibini oluşturduklarını dile getiren Yeşiltaş, şöyle devam etti:





"Vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaya çalışıyoruz. Yeni doğan her bebeği evinde ziyaret ediyor, belediyemizde yeni nikah kıyan gençlerimizi hediyelerle uğurluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Özellikle evinden çıkamayan, kişisel bakımını yapamayan vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. Bu hizmetlerle devletin sıcak eli vatandaşa değmiş oluyor."



Yeşiltaş, genç nüfusu fazla olan ilçede kurdukları gençlik merkezi ve hayata geçirdikleri projelerle gençleri terör örgütünün hain emellerinden koruduklarına işaret ederek, gençlere sahip çıkılmasının önemini belirtti.



Gençlerin merkezde kitap okuduğunu, spor yaptığını, sınavda barajı aşan gençleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına hazırladıklarını dile getiren Yeşiltaş, "Son bir yılda 9 öğrencimiz Allah'ın izniyle öğretmen adayı oldu. Bu çocuklarımıza biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. Bunun çok güzel geri dönüşlerini alıyoruz. Allah'ın izniyle örgüte katılım oranı 2017 yılında sıfıra inmiş durumda. Gençlerimizin kötü alışkanlıkları yok. Gençlerimizin vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını istiyoruz." diye konuştu.



"Halkımızın hizmetkarıyız"



İlçede geçmiş dönemlerde belediyecilik adına bir çalışma yapılmadığını vurgulayan Yeşiltaş, şunları kaydetti:



"Çukur, barikat olaylarında belediyenin bütün araçları örgüt mensupları tarafından kaçırılmış, çoğu bomba ile tuzaklanmış ve kullanılamaz durumdaydı. Görevi devraldığımızda belediye garajında 2 ya da 3 sağlam araç vardı. Şu an 15-20 iş makinesi var. Hepsi halkımızın hizmetinde. Biz vatandaşlarımız için buradayız. Adımız kayyum ama biz onların hizmetkarıyız. Vatandaşlarımız daha önce görmediği hizmetleri gördü. Belediyeye gelen bütün kaynakları vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Eskiden bu paralar buralara harcanmıyordu. Kamu paralarını hizmetle vatandaşların ayağına götürmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da kaynakların her kuruşunu vatandaşa harcayacağız."



Yeşiltaş, "Belki Cumhuriyet tarihinden bu yana görülmemiş işler yapıldı. Dargeçit örnek bir ilçe haline geldi. Vatandaşımız artık neden asfaltın üstünde su toplanmış diye eleştiriyor. Talebi bu seviyeye çıkardık. Hem borçları ödüyor hem hizmetlerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Belediyecilik hizmetlerini yürütürken diğer kurumlardan gelen talepleri de değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Yeşiltaş, bu doğrultuda eğitim kurumlarının onarımının yanı sıra oyun grupları, jeneratör, güvenlik sistemleri ve kütüphane kurulumu konusunda destek sunulduğunu belirtti.



Yeşiltaş, ilçeye en iyi hizmetleri sunmak için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.