Terme Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Sona Yaklaşıldı

Samsun'un Terme ilçesinde inşaatına devam edilen yarı olimpik yüzme havuzunun yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yüzme havuzu inşaatında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Terme'nin büyük yatırımlar almaya devam ettiğini dile getiren Kul, "Yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı hızla ilerliyor. Yüzde 70'i tamamlanan inşaat 16 bin metrekare alanda 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. İçinde yarı olimpik havuz, çocuk havuzu, sauna ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı yüzme havuzunun yaklaşık 10 milyon lira maliyeti var." dedi.

İlçede bu yaz Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması yapılacağını belirten Kul, şunları kaydetti:

"İlçemizde yüzme sporu ile ilgilenen gençlerimizin bu spora kazandırılması için büyük bir adım. Bu tesis de gençlerimizin, çocuklarımızın yüzme eğitimi almaları için çok önemli bir yer haline dönüşecek. Tesis yıl sonunda tamamlanacak. Terme, attığımız bu adımlarla yüzme şehri olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde tesisin yapılmasında ilk adımı atan AK Parti Samsun Milletvekilimiz Akif Çağatay Kılıç ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum."