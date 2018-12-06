Tem Otoyolu Ankara Yönü Trafiğe Açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı.
(Faruk Çidem/İHA)