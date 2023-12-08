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Yaklaşan Prince of Persia Oyunu The Lost Crown İçin Heyecan ve Beklenti

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Yaklaşan Prince of Persia oyunu The Lost Crown için heyecan ve beklenti, sadece oyundan etkileyici sahneler sunmakla kalmayıp aynı zamanda yaklaşan bir demo hakkında da bilgi veren bir fragmanın sızdırılmasıyla yeni bir seviyeye ulaştı.

Yaklaşan Prince of Persia oyunu The Lost Crown için heyecan ve beklenti, sadece oyundan etkileyici sahneler sunmakla kalmayıp aynı zamanda yaklaşan bir demo hakkında da bilgi veren bir fragmanın sızdırılmasıyla yeni bir seviyeye ulaştı.

Prince of Persia The Lost Crown sızdırılan fragmanı

Sızıntı, Ubisoft'un Game Awards töreninde Prince of Persia The Lost Crown için bir hikaye fragmanı yayınlayacağı duyurusunun önüne geçmiş gibi görünüyor. Ancak, fragmanın erken yayınlanması hayranlara beklenmedik bir bonus verdi – bir demo deneyimi vaadi. Sızıntı henüz Ubisoft tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

??The story trailer of Prince of Persia The Lost Crown game was released

+ Also, the demo version of this game is supposed to be available a week before the release. This title will be released on January 15, 2024#princeofpersia pic.twitter.com/ls2XsOKRLS

— BossBigBoss (@BossBigBoss73) December 7, 2023

Sızan bilgiler doğruysa, demonun oyunun tam sürümünden bir hafta önce kullanıma sunulması bekleniyor. Bu stratejik hamle, oyunculara Prince of Persia The Lost Crown'un sürükleyici dünyasına bir göz atma ve resmi çıkışından önce oyun mekaniklerini keşfetme şansı sunacak.

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Metroidvania türünden ilham alan oyunun kendisi dinamik ve ilgi çekici bir deneyim vaat ediyor. Ölümsüzler olarak bilinen seçkin bir gruba mensup genç ve yetenekli bir savaşçı olan başkahraman Sargon, bu epik maceranın merkezinde yer alıyor.

Oyuncular Prens Ghassan'ı kurtarma görevine atılırken, bir zamanlar harikulade bir yer olan lanetli ve düşmanca Qaf Dağı'nda gezinecekler. Hikaye, hain bir düşman olarak zamanla mücadele etmenin zorluğuna işaret ediyor ve dünyaya dengeyi geri getirme ihtiyacını vurguluyor.

Prince of Persia The Lost Crown'u çevreleyen heyecanın yanı sıra, çok beklenen Prince of Persia Sands of Time remaster'ın durumu belirsizliğini koruyor ve ikonik serinin hayranlarını bir hayli sinirlendiriyor bu durum.

Siz ne düşünüyorsunuz yeni oyun ile ilgili? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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