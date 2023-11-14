X'in yeni algoritmasıyla az takipçili hesaplar daha fazla görünür olacak

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X; Elon Musk'ın yönetici koltuğuna geçmesiyle birlikte birçok değişikle gündeme geldi. Musk bu kez daha farklı bir adımla karşımıza çıkıyor. Yöneticinin yaptığı açıklamaya göre platformun algoritması değişikliğe gidiyor. Peki, nasıl? İşte detaylar!

Az takipçisi olan kullanıcılar, daha fazla takipçiye ulaşabilecek!

Elon Musk, yeni adıyla X'i satın almasından bu yana platformda önemli değişiklikler yaptı. Bu kararlardan en şaşırtanı ise platformun ismini ve simgesini değiştirmesi oldu. Yaptığı her açıklamayla dikkat çeken Ceo, bu kez platformun algoritmasına kafayı takmış durumda.

Çıkan son haberlere göre X'e girdiğimiz zaman sadece popüler hesapları, arkadaşlarımızı ya da onların takip ettiklerini görmeyeceğiz. Yeni güncellemeyle birlikte platform, kullanıcıların beğenisine uygun içerikleri akış sayfasında gösterecek.

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Yeni algoritma sayesinde X, daha az takipçiye sahip olan hesapların gönderilerini de kullanıcıların karşısına çıkaracak. Bu noktada dikkat çeken nokta kullanıcıların karşısına çıkma sebebinin yalnızca benzer gönderiler olması oluyor. Böylece daha az takipçisi olan hesaplar da takipçi kazanabilecek.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan X CEO'su Linda Yaccarino, reklam geliri paylaşım programı kapsamında 20 milyon dolar ödeme yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte kullanıcılarının erişimini artırmayı planlayan şirket, küçük içerik üreticiler için de yeni güncellemeyi öne sürdü.

Yeni güncelleme kapsamında ise daha az takipçisi olan kullanıcıların gönderileri popüler hesapların ya da küçük hesapların karşısına çıkacak. Burada ise kriter takipçi sayısı değil, gönderinin içerik açısından hangi hesaba uygun olup olmadığı olacak.

Peki, siz X yeni algoritma konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce mantıklı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!