WhatsApp, kullanıcılara aldıkları bildirimler üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma platformu, kullanıcıların durum güncellemelerinden aldıkları tepkileri yönetmesine izin verecek. Bu tepkilerin bildirimlerini kapatmak artık mümkün olacak.

WhatsApp, durumlar için tepki bildirimi kapatma seçeneği sunacak

WhatsApp durumları, Instagram Hikayelerine benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar tarafından paylaşılan durumlar, 24 saat sonra kayboluyor. Bu kapsamda durumlarda fotoğraf, video, yazı ve ses paylaşmak da mümkün.

Yakın zamanda gelen bir özellik kapsamında durumlara emoji kullanarak tepki verilebiliyor. Ancak bu, kullanıcıların her tepki için bildirim alması anlamına geliyor. Android uygulamasının beta sürümünde görülen yeni özellik, kullanıcıların bu bildirimleri kapatmalarına izin verecek.

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Yeni özelliğin etkinleştirilmesi halinde, kullanıcılar artık durum güncellemelerini beğenen veya emoji gönderenlerden bildirim almayacak. Bu değişiklik, mesajlaşma uygulamasının kullanıcı deneyimini daha fazla özelleştireceğini gösteriyor.

Özellikle durumlar için sürekli bildirim gelmesi, kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olmaya başlamıştı. Bu güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların bildirimlerini daha detaylı şekilde yönetmesine izin verecek.

Beta sürümünde test edilmesi, hatalar giderildikten sonra daha geniş bir dağıtıma açılabileceği anlamına geliyor. Ancak yine de WhatsApp'tan resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatmak gerekiyor. Bildirim kapatma özelliğinin ne zaman sunulacağı belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni WhatsApp bildirim özelliği yeterli olacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.