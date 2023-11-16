Vivo Y100i 5G Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Vivo, uygun fiyatlı modellerine bir yenisini daha ekledi. Y100i 5G, 6.64 inç FHD+ LCD panel, MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama gibi özellikler sunuyor. Cihazın fiyatı ise 220 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Vivo Y100i 5G kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo Y100i 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y100i 5G özellikleri

6.64 inç FHD+ LCD panelle gelen Y100i 5G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz 7,98 mm kalınlığında ve yaklaşık 190 gram ağırlığında. Dahası, arkada iPhone 11 ve 12 modellerine benzer bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Cihazda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6020 olacak. 7 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

ÖzellikDetaylar Ekran6.64 inç FHD+ LCD, 120 Hz yenileme, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızıİşlemciMediaTek Dimensity 6020, 7 nm, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G57 MC2RAM12 GB LPDDR4xDepolama512 GB 2.2 dahili depolama, MicroSD kart desteği (1 TB'a kadar)Ön Kamera8 Megapiksel selfie kameraArka Kamera50 Megapiksel ana sensör, 2 Megapiksel yardımcı lensPil5.000 mAh, 44W hızlı şarj desteğiKalınlık/Ağırlık7,98 mm kalınlık, 190 gram ağırlıkRenk SeçenekleriMavi, PembeBağlantı5GSes Girişi3.5 mm

Vivo Y100i 5G fiyatı

Y100i 5G, 12 GB RAM + 512 GB versiyonu 220 dolara satışa sunuluyor. Cihazın mavi ve pembe renk seçenekleriyle 28 Kasım'da Çin'de satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok.