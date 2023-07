Popüler sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda getirdiği birtakım kısıtlamalarla gündeme geliyor. Haberlere göre uygulama şimdi yeni bir kısıtlama üzerinde çalışıyor. Twitter, doğrulanmamış kullanıcılar için günlük doğrudan mesaj (DM) sınırı getirecek. İşte detaylar!

Twitter, kullanıcılara günlük DM sınırı getiriyor!

Son zamanlarda yaptığı kısıtlamalarla gündemde yer alan Twitter, bugün yeni bir kısıtlamayla karşımıza çıktı. Ortaya çıkan haberlere göre platform, spam'leri azaltmak için önemli bir adım attı. Bunun için de Twitter hesabı doğrulanmamış kullanıcılar için günlük DM sınırı getirmeye hazırlanıyor.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75 — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2023

İlgili haber geçtiğimiz günlerde Twitter Destek hesabının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Twitter hesabından gelen açıklamada doğrudan mesajlarda spam'i azaltmak için önemli değişiklikler yapacakları ifadesi yer aldı.

Bununla birlikte açıklamalarda şu ifadeler de vardı: "Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısında günlük sınırlamalar olacak." Yapılan bu açıklamayla Twitter, kullanıcılarını Twitter Blue'ya abone olmaya davet etti.

Mesajlaşma özelliğinde ne kadar bir limit olacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Bunun yanı sıra Twitter'ın yaptığı bu açıklama, kullanıcılar tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Bazı kullanıcılar bu adımın bir strateji olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar da bu sınırlamanın, doğrulanmış hesapların her türlü DM'lerde spam yapabilmesine yol açacağını savundu.

Ayrıca pek çok kullanıcı spam ile mücadeleden çok şirketin maliyetlerini karşılamak için yaptığı bir hamle olarak görüyor. Bunun sonucunda ise Twitter'ın bu adımının Blue'ya kayıt yaptırmak yerine tam tersi etkiyle karşı karşıya kalabileceği yüksek bir ihtimal. Özellikle Threads uygulamasının ortaya çıkmasıyla birlikte bu seçenek oldukça iddialı.

Peki, siz Twitter DM sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!