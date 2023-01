Türkiye'nin 2022'de engellediği siber saldırı sayısı belli oldu

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan siber güvenlik, kişisel bilgilerimize tehdit oluşturmaya devam ediyor. Neredeyse her şirket ve her kurum siber saldırıların hedefi oluyor. Ne yazık ki bu hedefler arasında doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti de var. Neyse ki ülkemizde ve dünyada bu saldırılara karşı alınan ciddi önlemler ve bu önlemlerin getirdi bir koruma mevcut. Son olarak Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2022'de engellediği siber saldırı sayısını açıkladı. İşte ayrıntılar…

2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engelledik

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sınır kapılarındaki güvenlik kadar 'siber kapılardaki güvenliğin' önemli olduğuna vurgu yaptı ve 2022 yılında yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılında kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu, SOME bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını kaydetti. Ayrıca, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini de aktaran Karaismailoğlu, internette artan kullanıcı sayısıyla birlikte, kötü niyetli eylemler ve hack'lemelerin arttığını, dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü bir düzeyde yapıldığının altını çizdi.

6 yılda 664 binden fazla siber saldırı engellendi!

Siber saldırı sayılarını açıklayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2022 yılında toplam 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini bildirdi. Son 6 yıllık dönemde ise engellenen siber saldırı sayısının 664 bin 263'a ulaştığını duyuran Karaismailoğlu, "2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi. Ayrıca, yine bu yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 adet siber güvenlik bildirimde bulunuldu. Saldırılar, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleşti" dedi.

Siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağladık. Yerli ve milli uygulamalarla sınır kapılarımız gibi siber kapılarımızdaki güvenliğimizi de sağlıyoruz. Siber kapılardaki güvenlik de en az sınır kapılarımız kadar önemli" ifadelerini kullandı.