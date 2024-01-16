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Türkiye, 2023 yılında yurt dışına kaç adet otomobil sattı?

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Türkiye, 2023 yılında yurt dışına 1 milyon 468 bin 393 adet otomobil sattı. Otomobil üretimi de yüzde 18'lik bir artışla 952 bin 667 adete çıktı. Toplam üretim, traktör üretimi dahil edildiğinde 1 milyon 525 bin 963 adete ulaştı.

Türkiye, 2023 yılının 12 aylık döneminde otomobil ihracatında önemli bir performans sergiledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Peki Türkiye, yurt dışına kaç adet otomobil sattı?

Türkiye, yurt dışına kaç adet otomobil sattı?

Açıklanan verilere göre Türkiye, 2023 yılında yurt dışına 1 milyon 468 bin 393 adet otomobil sattı. Otomobil üretimi de yüzde 18'lik bir artışla 952 bin 667 adete çıktı. Toplam üretim, traktör üretimi dahil edildiğinde 1 milyon 525 bin 963 adete ulaştı.

Ticari araç üretiminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı. Hafif ticari araç grubunda da benzer şekilde yüzde 7'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Öte yandan ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 16 oranında arttı.

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Genel itibariyle Türkiye otomotiv endüstrisi 2023 yılında üretim kapasitesi kullanım oranının yüzde 74'üne ulaştı. Bu da tam kapasite üretim yapılıyor olsaydı tahmini 2.2 ila 2.3 milyon arası araç üretecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki performans ise adet bazında en dikkat çekici kalem oldu. 2023 yılının 12 aylık döneminde otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 1 milyon 18 bin 247 adete çıktı.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 16 artarken, ticari araç ihracatında yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı. Traktör ihracatı ise yüzde 8 azalarak 16 bin 752 adet oldu. Meblağ olarak baktığımızda ise bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 35.7 milyar dolara (33 milyar Euro) ulaştığını görüyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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