Tesla, İsrail'de Supercharger İstasyonlarını Ücretsiz Yapıyor

Tesla, İsrail'de yaşayan kullanıcıları için Supercharger istasyonlarını ücretsiz yapma kararı aldı. Buna göre şirket, kullanıcıların ülkede yaşanan çatışma ortamından kolayca uzaklaşabilmesini sağlamak için bu yardımı devreye soktu.

Tesla, İsrail için Supercharger istasyonlarını ücretsiz hale getirdi

İsrail ile Filistin arasında yaşanan kanlı çatışmalar, iki ülkede de sivilleri olumsuz etkiliyor. Tesla ise bu anlamda İsrail'de yaşayan kullanıcılar için ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz elektrikli otomobil şarjı sunuyor.

Tesla, bu duyuruyu İsrail'de yaşayan kullanıcılarına gönderdiği mesajla yaptı. İsrail'de şu an için bulunan Tesla Supercharger istasyonu sayısı ise yalnızca 17 adet. Ülkemizde ise şu anda 4 adet Supercharger istasyonu yer alıyor. Tesla ise Türkiye'de bu sayıyı 12'ye çıkarmayı planlıyor.

Bildiğiniz gibi Supercharger 15 dakikalık bir sürede 275 km gibi bir menzil sağlıyor. Tesla ülkemizde de yeni faaliyet göstermeye başladı. Buna karşın Tesla Model Y çoktan en çok satan otomobil modelleri arasına girdi. Tesla Model Y'de şu anda Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modeli konumunda.

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Tesla Supercharger, sadece Tesla'ya özel bir şarj istasyonu değil. Ancak Tesla, Supercharger için her ülkede tüm elektrikli otomobil modellerini desteklemiyor. İsrail'de de şu anda sadece Tesla modelleri Supercharger kullanabiliyor. Bu anlamda da diğer elektrikli otomobil sahipleri ücretsiz Supercharger ile şarj etme imkanına sahip değil.

Elektrikli otomobil modelleri hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşmaya devam ediyor. Tesla ise elektrikli otomobil trendinin hali hazırda bayrak taşıyıcısı. Ancak son dönemlerde Çinli rakipler hem Tesla'yı hem de Avrupalı üreticileri endişelendiriyor. Yakın zamanda Türkiye'ye de giriş yapan BYD'de bu markaların başında geliyor.

Çinli markalar hem yüksek menzil, hem de rakiplerine göre daha uygun fiyatla ön plana çıkıyor. Tesla ise sedan ve hatchback tarafında önemli modellere sahip. Ancak Çinli BYD örneğine bakarsak özellikle Çinli markalar SUV tarafında ön planda. Yine uygun fiyatlı mini elektrikli otomobil tarafında da Çin oldukça etkili modellere sahip.

Tesla ise Çinli elektrikli otomobil modelleri ile yarışmak için son dönemlerde daha uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretmenin peşinde. Ancak elektrikli otomobilde şu an için en önemli avantaj uzun menzil. Bu yarışın galibini de uzun menzil ve hızlı şarj istasyonu imkanları belirleyecek gibi görünüyor.

Peki, Tesla tarafından İsrail kullanıcılarına sunulan ücretsiz Supercharger şarj imkanı politikasını nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyoruz.