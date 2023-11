Steam, Türkiye'de yaşanan artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle Türk Lirası'nı kullanımdan kaldırdı. Ülkemiz için geçerli olan para birimi MENA-USD oldu. Bu değişiklikle birlikte artık bütün oyunların fiyatları dolar cinsinden belirleniyor. Peki Steam'de popüler oyunların dolar (MENA-USD) fiyatı ne kadar?

Steam'de popüler oyunların yeni dolar (MENA-USD) fiyatları

Bilmeyenler için Steam, geçtiğimiz günlerde üzücü bir duyuru ile karşımıza çıktı. Öyle ki platform, Türkiye ve Arjantin'de dolar para birimine geçiş yapılacağını açıkladı. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte kısa süre önce bu değişiklik yürürlüğe girdi ve ülkemiz için MENA-USD dönemi an itibariyle başladı.

Oyunlar, bundan böyle bazı Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de geçerli olan MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılacak. Yani geliştiricilerin MENA-USD para birimi için özel girdikleri yerelleştirilmiş fiyatlar, sadece Türkiye ile kalmayıp ekonomik durumu iyi olmayan bazı ülkeler için de geçerli olacak.

Kullanıcıların bakiyeleri de Türk Lirası'nın kalkmasıyla MENA-USD'ye çevrildi; bu dönüşüm için güncel dolar kuru esas alındı. Tabii bu oyun fiyatları için de geçerli. Örneğin "ABC" adlı bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, bugünün kuruna göre (20 Kasım saat 20.00 itibariyle 28,76 TL) oyunu 287,64 TL karşılığında satın alabileceksiniz.

Peki Steam'de Türk Lirası kullanımdan kaldırıldıktan sonra bazı popüler oyunların fiyatları kaç MENA-USD oldu? Lafı çok uzatmadan söz konusu yeni fiyatlara geçelim.

OyunTürk Lirası Fiyatı (Eski)MENA-USDMENA-USD / Türk Lirası Red Dead Redemption 21.150,00 TL59,99 USD1.727,71 TLGrand Theft Auto (GTA) 5550,00 TL30 USD864 TLRust308,00 TL39,99 USD1.151,71 TLEuro Truck Simulator 2299,00 TL10,09 USD290,59 TLCyberpunk 2077799,00 TL44,99 USD1.295,71 TLStarfield899,00 TL41,99 USD1.209,31 TLThe Witcher 3: Wild Hunt539,00 TL29,99 USD862,66 TLForza Horizon 5599,00 TL32,78 USD944,06 TLGrand Theft Auto (GTA) 4: The Complete Edition109,00 TL19,99 USD172,83 TLDying Light349,00 TL19,49 USD576,08 TLAge of Empires IV: Anniversary Edition399,00 TL 39,99 USD1.151,99 TLThe Forest32,00 TL10,49 USD288,04 TLELDEN RING999,00 TL39,99 USD1.151,71 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL15,99 USD460,88 TLHearts of Iron 4340,00 TL23,99 USD691,32 TLMount & Blade 2: Bannerlord449,99 TL19,99 USD576,10 TLSea of Thieves 2023 Edition399,00 TL39,99 USD1152,19 TLEA SPORTS FC 241.199,99 TL69,99 USD2 bin 15,71 TLMafia Trilogy374,00 TL59,99 USD1.728,25 TLBaldur's Gate 3799,00 TL34,99 USD1.007,71 TLFar Cry 5 – Standard Edition699,00 TL47,99 USD1.382,60 TLDiablo IV1729,00 TL69,99 USD2 bin 15,71 TLResident Evil 4887,29 TL44,99 USD1.295,71 TLStardew Valley 24,00 TL14,99 USD432,07 TLArma 3540,00 TL29,99 USD864,14 TLBattlefield 2042599,00 TL59,99 USD1.727,71 TLDead by Daylight169,00 TL10,49 USD302,11 TLCall of Duty: Modern Warfare 31119,00 TL69.99 USD2 bin 15,71 TL

