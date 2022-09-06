Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi

Google'ın mayıs ayında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, çok yakında genel kullanıma hitap etmeye başlayacak. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapı çıkış yapana dek mevcut sürümleri uyumlu cihazlarına göndermeye devam ediyor. Son olarak Samsung, kutudan Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 arayüzüyle çıkan ilk cihazı Z Fold 4'ün ardından iki model için daha aynı sürümü yayınladı.

Galaxy Tab S7 serisi Android 12L güncellemesi aldı

Samsung, Android 12L sürümünün dağıtımına devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve kutudan Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 ile çıkan Galaxy Z Fold 4'ün ardından sırasıyla Galaxy Tab S8, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için versiyonu kullanıma sundu. Son olarak üretici Galaxy Tab S7 serisi için de güncellemeyi yayınladı.

Güncelleme, Galaxy Tab S7 için T870XXU2CVH3 ve Plus modeli için T970XXU2CVH3 yapı numaralarıyla geliyor. Aynı zamanda ilk etapta sadece Fransa ve Güney Kore'deki cihazlar için kullanıma sunulduğunu ve önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de gideceğini belirtelim.

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Samsung Galaxy Tab S7 Plus özellikleri

Ekran: 12.4 inç – 2800 x 1752 piksel – Super AMOLED – 120 Hz ekran tazeleme hızı

İşlemci: Snapdragon 865 Plus

Bellek ve Depolama: 6 GB RAM 128 GB depolama, 8 GB RAM 256 GB depolama, 8 GB RAM 512 GB depolama

Arka kamera: 13 Megapiksel f/2.0 geniş ana kamera – 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera

Ön kamera: 8 Megapiksel f/2.0

Batarya: 10.090 mAh

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Boyut ve ağırlık: 185 mm x 285 mm x 5,7 mm – 575 gram

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