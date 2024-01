Taşınabilir Oyun Konsolları: Rekabet ve Oyuncu Beklentileri

Her oyunseverin hayali, taşınabilirlik, erişim kolaylığı ve özelleştirilebilirlik. Öyle ki 2023 yılı taşınabilir oyun konsolları açısından zengin bir yıl oldu. Bu özelliklere sahip olan popüler sistemler arasında Steam Deck 2023 yılının önde gidenleri arasındaydı. Taşınabilir konsol pazarındaki bir çok şirket, oyun oynamayı ve oyun geliştirmeyi çok daha erişilebilir hale getirdi. Peki konsol devleri neden bu alana ilgi göstermiyor?

Taşınabilir oyun konsollarında kullanıcıların beklentileri karşılanıyor mu?

Bu pazarda rekabet edebilmek için yalnızca yüksek grafik geliştirmelerine ağırlık vermek pek de yeterli olmuyor. Aynı zamanda bu grafikleri ekrana göre ölçeklendirebilmek gerekiyor. Artık insanlar, PC'lerinin en yeni oyunları çalıştırmak için ne kadar pahalı olup olmadığını düşünmek yerine, Steam Deck veya Asus ROG Ally gibi taşınabilir konsollarda oyunun yeterince iyi çalışıp çalışamayacağını soruyor.

Örneğin, CDProjektRed bunu erken fark etti ve Cyberpunk: 2077'yi Steam Deck üzerinde şaşırtıcı derecede iyi çalışacak şekilde optimize etti. Nintendo, oyuncuların grafiklerden ziyade bir oyunun nasıl göründüğüne ve hissettirdiğine çok önem verdiğini erkenden fark etti ve büyük iyileştirmeler yaptı.

Sony taşınabilir konsolu Playstation Portal'ı tanıttı!

Nintendo Switch pazarın hakimi olma yolunda

Nintendo Switch'in eski donanımı altında The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zorlanıyor olabilir. Ancak oyunun pastel renk paleti ve ince hücre gölgelendirmesi sayesinde harika göründüğünü söyleyen kullanıcı sayısı oldukça fazla. Bu oyun, dijital satışlar hariç, küresel olarak 19.5 milyon adet sattı. Son yedi yılda toplamda 125 milyon Switch ünitesi satıldı.

2024'te söylentilere göre yeni bir Switch 2 olarak devamı gelecek. Yeni konsol, şirketin önceki nesli gibi taşınabilir olacak. Öte yandan Xbox, taşınabilir bir konsol çıkarma konusunda yıllardır sessiz kalıyor.

Microsoft yazılıma odaklanıyor

Microsoft, şu an için konsol üretme rolünde geri çekilmiş ve yazılıma odaklanmış durumda. Microsoft ve Xbox yöneticileri, taşınabilir konsoldan çok, Game Pass'e büyük önem verdiğini açıkça belirtti. Bu hizmet, şu anda taşınabilir PC pazarının çoğunu oluşturan Windows tabanlı ve Android odaklı sistemlerle de uyumlu çalışıyor.

Xbox başkanı Phil Spencer yaptığı bir röportajda, kullanabileceği konsollar arasında fiyatı 30 bin TL civarında olan Asus ROG Ally'yi tercih ettiğini belirtti. Bunun yanında, Windows 11'in taşınabilir cihazlarda kullanımının zorluğunu da kabul etti.

Hatta Spencer, Haziran ayında attığı bir tweet'te, "Ally gibi cihazlarda Xbox ve GP deneyimini harika hale getirmeye odaklandık… yapılacak daha çok şey var." dedi. Bu "daha çok şey" ifadesi, belki de taşınabilir konsollar için özel olarak tasarlanmış bir Windows sürümü anlamına geliyordur.

Kullanıcıların, Epic Games ve Steam gibi uygulamaları daha hızlı açabilmesi için iyi bir iyileştirmeye ihtiyacı olduğu ortada. Ancak Microsoft'un bu konuda sınırlı çaba göstermesi kullanıcılar için gerçekten şaşırtıcı. Diğer yandan bu yılın taşınabilir konsolları Razer Edge ve Logitech G Cloud gibi cihazlar, yalnızca bulut ve Android oyunlarına odaklanmış durumda.

Bu cihazlar, özellikle Backbone One gibi akıllı telefon kontrol kumandaları daha uygun fiyatlı olduğundan, haklı olarak rekabet etmekte zorlanıyorlar. Fakat kullanıcılar yazılımın, sağlam bir donanım olmadan tek başına yeterli olamayacağı gerçeğiyle karşı karşıya.

2023 Sony için kazançlı bir yıl oldu

Sony, 2023'te taşınabilir bir konsol çıkarma şansına sahipti. Ancak bu fırsatı bulut tabanlı olmayan bir PlayStation Portal ile kaçırdığını söylemek mümkün. Ancak 2023, PlayStation 5'in 50 milyon adetten fazla satıldığı ve Sony'nin satış beklentilerini karşıladığı bir yıl olduğu söylenebilir. 25 milyon adetlik satış rakamı, kısmen yıl sonundaki PS5 Slim hamlesi sayesinde gerçekleşti.

2024 yılının sonlarına doğru bir PS5 Pro modeli görebileceğimiz söylentileri de var. Ancak PlayStation, Microsoft'un Game Pass ve bulut oyun beta sürümünün gelip kendisini geride bırakması riskiyle karşı karşıya. Muhtemelen 2024, Sony ve Microsoft için rekabetin kızışacağı bir yıl olacak.

Bu yıl o kadar çok taşınabilir cihaz piyasaya çıktı ki tüketiciler açısından bunları takip etmek biraz zor. 2023 yılı, taşınabilir konsol pazarında bir kaç kazananın ve çokça kaybedenin olduğu bir yıl oldu. Microsoft ve Sony'nin tüketici talepleri doğrultusunda ilerleyip, taşınabilir konsollara yatırım yapması halinde küçük şirketlerle nasıl rekabet edeceğini göreceğiz.

Bir çok kullanıcının aktardığına göre oyun endüstrisini grafikler veya mikro ödemeler değil, taşınabilirlik ve erişim kolaylığı kurtaracak gibi duruyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için yayın ve konsol üreticilerinin bu adımı atması gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde yazabilirsiniz.