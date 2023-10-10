Nasa, Mars üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarını ise Perseverance Mars gezginiyle gerçekleştiriyor. Uzay aracından bu kez oldukça dikkat çeken bir görüntü geldi. Perseverance Mars'ta mavi gün batımı görüntüsünü kaydetti. İşte ilgi çeken o görüntü!

Görüntü 5 Ekim Perşembe günü ortaya çıktı!

Nasa'nın Mars gezgini Perseverance bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Kızıl gezegende geçmiş yaşam kalıntıları olup olmadığını araştıran uzay aracı geçtiğimiz günlerde hiç beklenmedik bir görüntü ile gündeme geldi.

Perseverance uzay aracı bu kez Mars'ta mavi gün batımı görüntüsünü kaydetti. Kaydedilen görüntü ise X üzerinden paylaşıldı. NASA, Mars Mission Images Bot adlı hesap üzerinden paylaşılan görüntü için açıklama yaptı.

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Açıklamaya göre söz konusu görüntü 5 Ekim Perşembe günü keşif aracında yer alan navigasyon kamerasıyla çekildi. Yeni görüntü Mars'ın kendine has bir yapısının olduğunu da gözler önüne seriyor. Dünya'ya göre Mars'taki atmosferin farklı olması ışığın dalga boyu ve Güneş'ten gelen ışınlar farklı şekillerde kırılıyor. Bu durum da daha farklı renklerin oluşmasına neden oluyor.

Mars oldukça ince bir atmosfere sahip. Ayrıca Güneş'e Dünya'dan yüzde 50 daha uzak. Bundan dolayı da Güneş'ten gelen ışık Dünya'da oksijen, azot ve karbondioksitle etkileşime girerken Mars'ta zengin toz parçacıklarıyla etkileşime giriyor. Bu da tozun gün boyu düşük frekanslı bir kırmızı ışık dağıtarak Mars'a özgü kırmızı rengini veriyor.

Gün doğumu ve gün batımı esnasında güneş ışığı atmosferde daha çok mesafe kat eder. Bu da mor ve mavi dahil olmak üzere kısa dalga boylarına sahip ışığın dağılmasını sağlıyor. Öte yandan Mars'taki gezicilerin çektiği gün doğumu ve gün batımı görüntüleri, bilim insanlarının Mars atmosferinin bileşimini de incelemesini sağlıyor.

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