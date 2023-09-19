Nvidia'nın yeni nesil GPU'su RTX 5090'un teknik özellikleri sızdırıldı

Nvidia'nın yeni nesil GPU'su RTX 5090'un teknik özellikleri, güvenilir bir kaynaktan sızdırıldı. Sızıntıya göre, RTX 5090, 1,7 kat artışla toplam performansta yüzde 70 artış hedefliyor. Ayrıca çekirdek sayısında yüzde 50'lik bir artış ve 32 Gb/s GDDR7 belleğe sahip olacak.

Şimdiye kadar Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları hakkında Blackwell kod adlı olmaları dışında pek bir şey bilmiyoruz. Samsung ya da TSMC'nin 3nm süreci kullanılarak üretileceklerini, ikincisinin daha olası aday olduğunu ve muhtemelen GDDR7 belleğe sahip olacaklarını ve 2025'te geleceklerini varsayıyoruz.

Güvenilir kaynaktan bir sızıntı, amiral gemisi RTX 5090 teknik özelliklerini sızdırdı

Bu bilginin kaynağı, daha önce Nvidia donanım detaylarını başarılı bir şekilde tahmin eden ve bir Nvidia köstebeği diyebileceğimiz Panzerlied adlı bir Chiphell forum üyesi.

Bu kullanıcı forumda Nvidia'nın RTX 5090 için hedeflediği yüzdelik artışları detaylandıran bir gönderi paylaştı ve bize Nvidia'nın planları hakkında ilk ipuçlarını verdi. Genel olarak, şirketin 1,7 kat artış, yani toplam performansta yüzde 70 artış hedeflediği bildiriliyor.

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Bu performans seviyesine çekirdek, önbellek ve saatler için artırılmış özelliklerle ulaşılacak. Nvidia çekirdek sayısında yüzde 50'lik bir artış planlıyor ve bu da 24.576 CUDA çekirdeğine ulaşıyor.

Turing tabanlı RTX 2080'in sadece 2.944 çekirdeği vardı, bu da karşılaştırıldığında gülünç görünüyor. Ayrıca Nvidia, RTX 4090'daki mevcut 21 Gb/s GDDR6X işlemcilere kıyasla 32 Gb/s GDDR7 belleğe yükseltme yaparak gerçekleştirilebilecek bellek bant genişliğinde yüzde 52'lik bir artış öngörüyor.

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Clock hızlarında ise yüzde 15'lik bir artış bekleniyor ve bu da maksimum clock hızını 2.9 GHz'e çıkarıyor demek. Nvidia'nın GPU Boost teknolojisi ile bu sayı oyunlarda kolayca 3 GHz'e ulaşabilir ve bu da onu ek hız aşırtma olmadan bu saat hızı Rubicon'u geçen ilk stok GPU yapar. RTX 4090 şu anda stok donanımında 2.520MHz saat hızı sunuyor.

Son olarak Nvidia, AMD'nin Infinity Cache'ine benzer şekilde bellek bant genişliğini artırmaya yardımcı olmak için Blackwell amiral gemisinde L2 önbellek eklemesini üç katına çıkaracak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.