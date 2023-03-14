NFT dönemi bitiyor mu? Meta'dan son dakika açıklaması!

Meta Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Instagram ve Facebook için NFT desteğini azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

NFT, son yıllarda bir hayli yaygınlaştı. Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan ve blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi olarak lanse edilen bu tokenler, artık hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Ancak NFT'ler 2023 itibariyle eski günlerinden bir hayli uzakta. Durum böyle olunca bu alanda yatırım yapan şirketler de yavaş yavaş odağını farklı yönlere çevirmeye başladı. Bu firmaların başında gelen Meta son yaptığı açıklamada NFT desteğini azaltacaklarını duyurdu.

Meta, Facebook ve Instagram için NFT desteğini azaltacak

2021 yılı Facebook için bir dönüm noktası oldu. Şirket, Facebook Connect 2021'de yeniden markalaştığını duyurdu. Böylelikle platforma bağlı tüm hizmetler yeni kurulan Meta şirketinin çatısı altına girdi. Bu süreçte NFT ve Metaverse gibi projelere ciddi yatırımlar yapan firma NFT'lerin son dönemdeki durumunu dikkate alarak kritik bir karar verdi.

Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, Twitter'dan Instagram ve Facebook için NFT desteğini azaltma kararı aldıklarını duyurdu. Kararları için herhangi bir neden sunmayan Kasriel, Reels gibi geniş ölçekte etki yaratabilecek alanlara odaklanmak istiyoruz demekle yetindi. Tabii bu Meta cephesinde NFT çalışmalarının tamamen sonlandırılacağı anlamına gelmemeli. Ancak gidişatın olumsuz olması durumunda ilerleyen dönemlerde bu yönde kararlar da gelebilir.

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Stephane Kasriel'in NFT'lerle ilgili açıklaması şöyle:

"Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Üreticileri, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz.

"Bu yolculukta bize katılan ve dinamik bir alanda harika işler yapan ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Kurduğumuz ilişkilerden gurur duyuyorum. ve çalışmalarını güçlendirmek için Instagram ve Facebook'u kullanmaya devam eden birçok NFT içerik oluşturucusunu desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

İçerik oluşturucular ve işletmeler için hayranlarıyla bağlantı kurma ve para kazanma fırsatları yaratmak bir öncelik olmaya devam ediyor ve Reels gibi geniş ölçekte etki yaratabileceğimiz alanlara odaklanacağız."

NFT nedir?

İngilizcesi Non-Fungible Token olan NFT, karşılıksız token anlamına gelir; bu, temel olarak, yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olduğunu gösteriyor. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT'ler, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır.

NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesini zorlaştırması bakımından daha da popüler bir hale geldi. Blok zincirindeki bir para birimini ifade eden token, Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT Coin edilemez. Çünkü NFT'ler, kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NFT'lerin dönemi bitti mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!