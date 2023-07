Netflix'in En Popüler Dizileri

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, kısa süre önce en çok izlenen dizileri listeledi. İzleyecek bir şeyler arayan sinema severler için öneri sayılabilecek bu sıralamada çeşitli yapımlar öne çıktı. İşte Netflix dünya genelinde ve Türkiye'de en popüler diziler…

Netflix haftanın en popüler dizileri!

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre dünya genelinde en çok izlenen dizi, Sweet Magnolias'ın 3. sezonu oldu. Liseden beri arkadaş olan bir kız arkadaş grubunun hayatını anlatan yapım, toplamda 39 milyon 500 bin saat izlenme süresi kaydetti.

Sıralamanın ikinci sırasında ise The Lincoln Lawyer'ın 2. sezonu yer aldı. Toplamda 19 milyon 400 bin saat izlenen yapımı, The Witcher'ın. 3. sezonu takip etti. Öte yandan dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla Too Hot to Handle ve Survival of the Thickest yer aldı.

Netflix'in Türkiye için paylaştığı verilere baktığımızda ise ülkemizde en çok izlenen dizinin The Witcher 3. sezonu olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda yeni bölümleri yayımlanan söz konusu dizi, dünya genelinde de oldukça popüler.

Netflix Global – En popüler diziler

SıraDiziKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme Süresi (Saat) 1Sweet Magnolias: 3. sezon139 milyon 500 bin2The Lincoln Lawyer: 2. sezon319 milyon 400 bin3The Witcher: 3. sezon420 milyon 100 bin4Too Hot to Handle: 5. sezon224 milyon5Survival of the Thickest: 1. sezon213 milyon 700 bin6Fatal Seduction: 1. sezon312 milyon 100 bin7Quarterback: 1. sezon218 milyon 800 bin8Suits: 1. sezon420 milyon 300 bin9The Lincoln Lawyer: 1. sezon917 milyon 800 bin10Sonic Prime: 2. sezon26 milyon 800 bin

Netflix Türkiye – En popüler diziler

SıraDiziKaç Haftadır Top10? 1The Witcher: 3. sezon42Fatal Seduction: 1. sezon33Manifest: 1. sezon34Gossip Girl: 1. sezon25The Tailor: 1. sezon126King the Land: 1. sezon57The Smurfs: 1. sezon18Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus89Too Hot to Handle: 5. sezon110Outlander: 6. sezon1

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.