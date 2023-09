Naughty Dog Patronu Neil Druckmann, Yeni Oyun ve The Last of Us Dizisi Hakkında Bilgiler Verdi

Naughty Dog'un patronu Neil Druckmann, The Last of Us dizisi ve yeni oyunları hakkında heyecan verici bilgiler paylaştı. Druckmann, dizinin ikinci sezonunun hazır olduğunu ve yayınlanacağı tarihi açıkladı. Yeni oyunlarıyla ilgili ise henüz net bir bilgi vermedi.

Bizlere Uncharted ve The Last of US (TLOU) gibi harika serileri bahşeden oyun firması Naughty Dog patronu Neil Druckmann, bu yılın başında vizyona giren The Last of US dizisi yapımında da yer almıştı biliyorsunuz. Kendisi hem dizinin ikinci sezonu hem de şirketin yeni oyunu hakkında heyecan verici bilgiler verdi.

Entertainment Weekly isimli bir ajansa konuşan Neil Druckmann, Naughty Dog'un ve HBO'nun TLOU dizisinin akıbetleri hakkında birtakım sorular cevapladı. İşinin oldukça ilginç olduğunu belirtti.

"Bi' televizyon dizisinde çalışıyorum, bi' başka oyunda çalışıyorum. Projeden projeye atlıyorum."

TLOU dizisi ile ilgili Druckmann, 2. sezonun hazır olduğunu ve ne zaman yayınlanacağını söyledi. Dizi, şu anda Hollywood'da devam eden yazar grevleri biter bitmez yayına hazır olacak.

Naughty Dog'un bir sonraki oyununa gelecek olursak, Neil Druckmann o konuda biraz bulanık sularda yüzüyor. Kendisine doğrudan üçüncü TLOU oyunu soruldu, ancak hiçbir şey söylemedi: "Naughty Dog'un bir sonraki oyununa gelince, hiçbir şey söyleyemem. Oradaki iletişim direktörüm beni katleder."

Naughty Dog bu yılın Mart ayında bir sonraki oyununu geliştirmeye başladığını doğrulamıştı. Druckmann'ın verdiği cevaplar arasında olası bir The Last of US 3 umudunu destekler nitelikte söylemler oldu, ancak resmen doğrulamadı.

Daha önce bir çok oyunculu TLOU oyunu geleceğini ve hatta Ellie'yi yönetmeyeceğimiz ancak kendisinin bir şekilde dahil olacağı bir hikayeyi içereceğini öğrenmiştik.

Eğer Naughty Dog'un bu açıklanmayan projesi The Last of US 3 ise bile bunu görmemiz için en az 3 yıl gibi bir süre geçmesi gerek. Dolayısıyla bu biraz kötü bir haber. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.