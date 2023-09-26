MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı İzmir'de Gerçekleştirildi

Bu yıl 10.'su düzenlenen MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, İzmir'de sektörü bir araya getirdi. Fuar, madencilik sektöründe kullanılan son teknoloji ürünlerin sergilendiği bir platform oldu.

Bu yıl 10.'su düzenlenen MINEX- Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, sektörü Fuarizmir'de bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarının 10.'su 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuarizmir'de gerçekleştirildi. Fuarla eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi de yapıldı. Kongre; alanında uzman seçkin mühendis ve bilim insanları ile önde gelen üreticiler ve temsilcilerini bir araya getirdi. Prof. Dr. Celal Şengör de, kongrede konuşmacılar arasında yer aldı. Fuarı, 40 ülkeden bin 742'si yabancı, 55 şehirden 14 bin 392'si yerli, toplam 16 bin 134 kişi ziyaret etti.

MINEX Fuarında; maden bulma, çıkarma işlemlerinde kullanılan son teknoloji dev makineler, iş makineleri, teknolojik yenilikler, yangınları önceden haber veren sistemler gibi birbirinden önemli ürünler sergilenirken, katılımcı firmalar fuardan memnun ayrıldı. - İZMİR