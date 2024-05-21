Spot Eter ETF Başvurularında Kritik Gelişme: SEC Harekete Geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Ethereum ETF'lerinin piyasaya sürülmesi için başvuru sürecini güncellemeleri gerektiğini bildirdi. Bu yenilik talebi, SEC'in kripto para birimleri üzerindeki denetimini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu adımın onay ihtimallerini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor.

SEC, Ethereum ETF Başvurularını Hızlandırıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) başvurularında önemli bir adım attı. SEC yetkilileri, varlık yöneticilerine "Form 19b-4" başvurularını revize etmeleri ve yeniden sunmaları yönünde talimatlar verdi. Bu gelişme, spot Ether ETF'lerinin piyasaya sürülmesi ihtimalini artırarak sektörde iyimserlik yarattı.

Form 19b-4, ETF'lerin borsalarda işlem görebilmesi için SEC onayının alınmasını zorunlu kılan kritik bir belgedir. Kısa bir süre önce gönderilen talimatlarla birlikte, başvuru sahiplerinden sunmuş oldukları kural değişiklikleri hakkında detaylı bilgiler içeren güncellenmiş formları "öncelikli ve hızlı" bir şekilde iletmeleri istendi.

Uzmanlar, SEC'in spot Ether ETF'leri onaylama ihtimalinin bu gelişmeyle birlikte yüzde 25'ten yüzde 75'e yükseldiğini belirtiyor. Uzman ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas'a göre, bu durum sektör adına oldukça umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

SEC, yılın başında spot Bitcoin ETF'lerini onaylamış ve 19b-4 form onaylarının ardından ihraççıların kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesi sürecini başlatmıştı. Benzer bir sürecin spot Ether ETF'leri için de işlemesi bekleniyor.