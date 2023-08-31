Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını Bing'e çekmeye çalışıyor

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına Bing'i varsayılan arama motoru olarak seçmelerini isteyen reklamlar gösterdi. Ancak gelen tepkiler üzerine şirket, Bing reklamlarını geri çekti.

Microsoft, kullanıcıları Google yerine Microsoft Edge ve Bing'e çekmeye devam ediyor. Son olarak bazı Windows 11 kullanıcıları, Chrome'daki varsayılan arama motorunu Bing olarak seçmelerini isteyen açılır (pop-up) reklam aldıklarını bildirdi. Şirket, gelen tepkiler üzerine Bing reklamlarını geri çekti.

Windows 11'de Chrome kullanıcılarını hedef alan Bing reklamları iptal edildi

Microsoft, Google'ı varsayılan arama motoru olarak seçen Windows 11 kullanıcılarını hedefleyen reklamlar hazırladı. Windows 11'deki Chrome uygulamasında görülen reklamlar, tarayıcının belirli kısımlarında beliriyor ve Bing'in özelliklerine vurgu yapıyor.

Microsoft'un bu müdahaleci reklamları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, pop-up reklamların oyunların ve diğer uygulamaların üzerinde göründüğünü bildirdi. Bu durum ise bildirim ayarlarını yok saymasıyla tepki topladı.

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Çok sayıda kullanıcı şikayetinin ardından Microsoft, Bing reklamlarını yeniden değerlendireceğini söyledi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, sorunun farkında oldukları belirtildi. Yapılan testler, rahatsız edici Bing bildirimlerinin artık görünmediğini de doğruladı.

Microsoft, özellikle yapay zeka destekli Bing Chat'ten sonra Windows 10 ve 11'de Bing arama motoruna daha fazla önem göstermeye başladı. Hatta birçok kez Chrome'da arama yapan kullanıcılara, Bing'e davet eden reklamlar gösterdi.

Şirketin bu tarz reklamlar ile kullanıcıları Bing'e davet etmesi gayet normal. Son araştırmalar, bu yılın Ocak ayında yüzde 3'lük paya sahip olan Bing'in şu anda yüzde 2,9 seviyelerinde gezindiğini gösterdi.

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