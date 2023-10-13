Microsoft'un Geçmişe Dönük Borcu Açıklandı

ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS), Microsoft'un geçmişe dönük 28.9 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. Şirket ise bu borcu reddetti.

Teknoloji şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan Microsoft, bugün dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS) şirketin geçmişe dönük olarak çok fazla borcu olduğunu açıkladı. Başkanlığın bu açıklamasından sonra Microsoft açıklama yaptı. İşte detaylar!

Microsoft'un geçmişe dönük borcu toplam 28.9 milyar dolar!

Yazılım alanında önemli bir yere sahip olan Microsoft, şaşırtan bir haberle gündemde yer aldı. Bugün, ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS), şirketin geçmişe dönük fazlasıyla borcu olduğunu açıkladı. Bunun üzerinde Microsoft, ortaya çıkan vergi borcunu reddetti.

IRS'nin yaptığı açıklamaya göre Microsoft'un borcu, 2004-2013 yılları arasını kapsıyor. Toplam borç ise 28.9 milyar dolar. Yetkilileri ise bu paranın faiz ve cezayla birlikte ödenmesini istiyor. Kısacası Microsoft, 28.9 milyar dolardan daha fazla ödeme yapacak.

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Microsoft kısmında ise durum daha farklı. Şirket, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti. Microsoft'un üst düzey yöneticileri arasında yer alan Daniel Goff, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında IRS'nin çıkarmış olduğu geçmişe dönük borcun artık uygulamada olmayan politikalardan meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan şirket yetkilisi, IRS'nin çıkardığı miktarın hesaplamasında hata olduğunu ve vergi kesintileriyle ABD yasaları kapsamında diğer ödemelerin yok sayıldığını belirtiyor. Şirket yöneticisine göre hesaplama doğru bir şekilde yapıldığı takdirde geçmişe dönük vergi borcu toplam 10 milyar dolar olacak.

Bununla birlikte yetkili açıklamasında Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğunu ve ABD ile dünya genelinde vergilerini dediklerinin altını çizdi. Şirketin 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödediği belirtildi.

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